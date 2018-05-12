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Muhtarların sorunları dinlendi

Arguvan’da muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıda muhtarlar mahallelerinin sorunlarını tek tek anlattı.

Muhtarların sorunları dinlendi

Arguvan’da muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıda muhtarlar mahallelerinin sorunlarını tek tek anlattı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 13:23
Muhtarların sorunları dinlendi

Muhtarlarla yapılan toplantıya Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan ve çok sayıda mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Kızıldaş, "Muhtarlarımıza büyük önem vermekteyiz, onlar bizim gözümüz, kulağımız. Sorunları, istekleri en iyi bilen onlardır. Belediye olarak muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağılıyoruz. Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksizin götürmeye gayret ediyoruz. Amacımız her mahallesi yanaşılabilir daha güzel Arguvan oluşturmak. Halkımızın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için büyük bir özveri ile çalışmaktayız” şeklinde konuştu. (İHA )

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