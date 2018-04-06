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MUHTARLARIN ÇANAKKALE GEZİSİ 4 GÜN SÜRECEK

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 'Bir Meslek Bin Umut' projesi kapsamında 90 kişilik muhtar kafilesi Çanakkale'ye uğurlandı.

MUHTARLARIN ÇANAKKALE GEZİSİ 4 GÜN SÜRECEK

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 'Bir Meslek Bin Umut' projesi kapsamında 90 kişilik muhtar kafilesi Çanakkale'ye uğurlandı.

06 Nisan 2018 Cuma 15:32
MUHTARLARIN ÇANAKKALE GEZİSİ 4 GÜN SÜRECEK

Akçadağ Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca kabul edilen proje kapsamında 90 kişilik muhtar kafilesi, bu sabah Çanakkale’ye gitmek için Akçadağ’dan minibüslerle yola çıktı. Çanakkale’ye hareket etmeden gezi hakkında bilgi aktaran Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, "Akçadağ Muhtarlar Derneği olarak bugüne kadar bir çok projeyi hayata geçirdik. Bugün de 'bir meslek bin umut' projesinin son ayağı olan Çanakkale gezine çıkıyoruz. Projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muhtarları uğurlamaya AK Parti İlçe Başkanı Arif Tutal, CHP İlçe Başkanı Ali Aslan, MHP İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.busabahmalatya.com 

İHA

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