MUHTARLAR YATIRIMLARI İNCELEDİ

Muhtarlar, Mustafa Cengiz Karabulut Parkı-Şeyhbayram Sosyal Tesisleri, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi, Gedik Kent Park ile inşaatı devam eden Gedik Müze ve Kültür Evi, Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı Sema Sosyal Tesisleri, Feti Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Yeşil Yurt İnşaat Hizmet Binası, Kadın ve Yaşam Spor Merkezi gibi pek çok alanı gezerek bilgi sahibi oldular.



Gezide muhtarlara eşlik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Muhtarlık İşler Müdürü Ömer Sucu ile Fen İşleri Müdürü Mehmet Cüreoğlu, yatırımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştılar.

İnceleme gezisinden sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan mahalle muhtarları, gösterilen misafirperverlik ve yapılan organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundular.



Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin anlatıldığı görsel sunumdan sonra bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Muhtarlık İşler Müdürlüğümüzün organizasyonu neticesinde yatırımlarımızı yerinde inceleyen Muhtar Dernek Başkanlarımıza ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ederim. 30 Mart 2014 tarihindeki yerel yönetimler seçimleri sırasında adaylığımız sürecinde ‘Büyükşehir’e Büyük İlçe’ diye yola çıktık. Hedefimiz: Yeşilyurt’u Malatya’nın en büyük ilçesi yapmaktı daha sonra bu hedefimizi ‘ Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt’ sloganıyla taçlandırdık. Yeşilyurt hepimiz için dedik, hepimiz için kavramına özellikle vurgu yaptık. Buradaki amacımız sadece belediye, teşkilatımız, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarımız, sanatçı ve sporcularımız değil hepimiz Yeşilyurt’ta bir ve beraberiz dedik, o birlik ve beraberliğimiz ifade etmek adına bunu hayata geçirdik” dedi.



Mahalle muhtarlarıyla birlikte Yeşilyurt’a hizmet etmenin onurunu ve şerefini yaşadıklarını dile getiren Polat, “Gerek şahsım gerek Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve tüm personellerimiz muhtarlarımızla birlikte hareket ederek ilçemizi her geçen gün güzelleştirmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımız seçildikleri mahallelerde din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesin kapısını çalan devletin en önemli temsilcileridir. İlçemizin her hangi bir noktasında yaşanan gelişmelerden, sorun, istek ve taleplerden muhtarlarımız aracılığıyla haberdar oluyoruz. Dört yıl içerisinde ilçemizin çehresini değiştiren alt ve üst yapı hizmetlerinden, imar yolu açma, yol yenileme ve genişletme çalışmalarına kadar bütün yatırımlarımızı hayata geçirirken muhtarlarımızın mutlaka görüşlerine başvurduk, onlarla birlikte bu hizmetleri hayata geçirdik. Milletin derdiyle dertlenen muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Muhtarlarımızın kendi mahalleleri için sürekli istekte bulunmasının bizim açımızdan sıkıntısı yok, işinizi takip etmeniz bizi ayrıca sevindirmektedir. Bütün muhtarlarımız işini en iyi şekilde takip ediyor. Benim sizlerden isteğim, ilçemizde gerçekleşen yatırımların temel atma ya da açılışlarında daha fazla katılım göstermenizi bekliyoruz. Bizim en mutlu günlerimizde katılımın fazla olması gücümüzü gösterecektir” şeklinde konuştu.



Yeşilyurt’un 82 mahallesinin tamamında devam eden değişim ve dönüşüm hizmetlerini en iyi bilenlerin muhtarlar olduğunu hatırlatan Polat, “İlçemizdeki her hangi bir mahalleye gönül rahatlığı ve huzuru içerisinde gidiyorum çünkü bizler hangi mahalleye ne yaptığımızı ve eksiklikleri iyi biliyoruz. İlçemizdeki bir mahalleye gitmemekle ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz, öyle bir derdimiz ve kaygımız asla yoktur. Her mahallemizde hizmetlerimizin izi vardır. Cadde ve sokaklarda alt yapı çalışmaları sırasında hemşehrilerimize sıkıntı yaşattık özür dileriz ancak bunu yapmamız gerekiyordu ancak iş bitip bize teslim edildikten sonra sokaklarımızı pırıl pırıl yapıp, prestij seviyelerini yükselttik. Vatandaşlarımız yaşadığı sıkıntıda sonuna kadar haklı ama yıllarca değişmeyecek yüksek standartlarda yollara kavuştuk. Saha çalışmalarında bugün kadar 272 bin 91 ton sıcak asfalt serimi, 264 bin 50 metre sathi kaplama, 65 bin 283 metre imar yollarını açma, 646 bin 975 metrekare kilit parke taşı ve doğal taş döşeme, 187 bin 359 metre stabilize yol, 10 bin 679 metrekare perde duvar, 47 bin 743 metreküp taş duvar, 8 bin 413 metre bisiklet yolu, 61 bin 743 metrekare doğal taş, 8 bin 764 metrekare tartan zemin, 2 bin 741 metre büz, koruge ve asbes boru yerleştirdik Asfalt Plent Tesisimizde geçen yıl 80 bin asfalt üretimi yaptık, bu yılki hedefimiz 100 bin ton, bu tesisimizin hizmete girmesi yol çalışmalarının daha hızlı ve akıcı olmasını sağladı, işimizi kolaylaştırdı. Kent estetiğini bozan, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen, yol ve park çalışmalarını engelleyen 177 adet enkaz bedelini ödediğimiz ev ile metruk evin yıkımını gerçekleştirdik. 11 adet Muhtar evimizi sizlere teslime ettik. Mahallelerimizde eğitim, sanatsal ve kültürel hizmetlerimizin artması için yapımı tamamlanan 12 adet Yeşilkonak ve Gençlik Merkezimizde faaliyetler devam etmektedir, çok faydalı eğitimler veriliyor. Özellikle Gedik ve Yeşiltepe gibi bölgelerimizde bu tür yatırımların yer almasına önem verdik. Beş adet sosyal tesisimizi hizmete sunduk. Muhtarlarımıza bu tesislerde özel indirimler yapacağız çünkü burası sizin kendi evinizdir, ailenizle birlikte sizleri tesislerimizde ağırlamaktan onur duyarız. Biz sosyal tesisleri kar amaçlı, ticaret için yapmadık, sosyal dokuya hizmet için yaptık. Çocuk trafik eğitim parkımızda 14 bine yakın öğrencimize ücretsiz trafik eğitimi verdik, eğitimler halen devam etmektedir. Üçüncü etabını tamamladığımız Bostanbaşı Kanalımız bu bölgeye farklı bir renk kazandırdı. Belediye hizmet binamızı maliyetsiz bir şekilde çözüme kavuşturduk. Bütün birimlerin aynı çatı altında olması işlerin hızlı ve akıcı olmasını sağladı. Çevre yolunun alt tarafında imarla ilgili yaşanan sıkıntıya rağmen o bölgemizdeki yolları baştan aşağıya değiştirdik, kaldırımlarını yeniledik, sokakların standartlarını yükselttik. Çevre yolunun altı ile üst taraf arasındaki makası kapatmamız gerekiyor. Bütün mahallelerimize eşit ve tarafsız bir şekilde hizmet götürdük. 94 yeni parkımızı hizmete açtık, bu bir rekordur. Elimizdeki bütçeyi dengeli kullanmak zorundayız ancak bütün hizmetlerimizde rekor kırdık, hedeflerin üzerine çıktık. Gece gündüz demeden halkımız için çalışmaya devam edeceğiz, biz işimizi aşk ve sevdayla yapıyoruz ve asla yorulmuyoruz, sürekli koşacağız ve ülkemiz için çalışacağız. Bizim en büyük ilham kaynağımız ve örnek aldığımız isim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Özgür Ordusu işbirliği ile Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleşen ‘Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin de düşüncelerini paylaşan Polat, “Bu millet için, vatan için, bayrak için, sınırlarımızın muhafazası için şu anda büyük bir savaş veren ordumuza Allah nice zaferler nasip etsin. Rabbim kahramanlarımızın tırnaklarına taş değdirmesin, sadece bizim ordumuz değil orada birlikte mücadele verdiğimiz ÖSO mensuplarına da Rabbim zaferler nasip etsin. Afrin’de kendi ürettiğimiz silah ve mühimmatlarla büyük bir gösteri yapıyoruz, Fırat Kalkanı sırasında obüslerin mermisini vermeyenler artık kusura bakmasınlar biz artık kendi mermimizi, bombamızı ve diğer gerekli mühimmatları üreten bir ülkeyiz. Teröristlerin yer aldıkları sığınakları kendi ürettiğimiz bombalarla yerle bir ediyoruz. Savaş uçaklarının kalkışı, askerlerimizin heybeti, tankların gidişi, Mehmetçiğimizin cesaretiyle dünyaya gösteri yapıyoruz. Rabbim al bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalanmasını nasip etsin. Biz bayrağımızı sınırlarımızda istediğimiz yerde dalgalandıracak güce sahip bir milletiz” diye konuştu.



Başkan Hacı Uğur Polat, Türkiye genelinde başlatılan ‘Bayrak Asma’ kampanyası çerçevesinde Türk Bayrağı hediye ettiği mahalle muhtarıyla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Yeşilyurt Belediyesinin bütün hizmet binaları ve sosyal tesislerinin ön kısmına Türk Bayrağı asıldı.busabahmalatya.com

