MUHTARI ZİYARET ETTİ

Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, "Rahmetli Özal’dan sonra özlemimiz olan Malatya siyaseti her zaman hantal siyaset ve hantal bürokrasi diyorduk ama son yıllarda iki genel başkan yardımcısı bir bakan ve milletvekillerimizin her noktada Mecliste görev alıyorlar. Bu durum Malatya siyasetini markalaştırdı ve bir numara olma yolunda da hızla ilerliyor" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, "AK Parti belediyeciliğinden önce Çevreyolu’nun altı gerçekten bakımsız bir durumdaydı ama AK belediyecilik ile Çevreyolu altında 16 mahallemiz var ve bu 16 mahallenin de alt yapısı ile ilgili sokak çalışmalarıyla ilgili birçok çalışmaları yaptık, aradaki makası daraltmak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

AK Parti Malatya milletvekili Mustafa Şahin de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘Türkiye’de hiçbir şey artık eskisi gibi değil’ ve Melekbaba’da da hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığını biraz öncede muhtarımız ifade etti. Gerçekten yolarıyla, doğalgazıyla yani yapılan bütün hizmetler muhtarlarımız aradığında bunların takiplerinde bulunmaya çalıştık. Bunlar bizim görevimiz. Tabi ki biz milletin vekili olduysak milletin adına burada siyaset yapmaya çalışıyoruz. İster yerel ölçekte olsun ister Ankara ölçeğinde olsun vatandaşımızın önündeki engelleri kaldırmak bizlerin görevi. Vatandaş o sandıkta o oyu verirken o talimatı orada bize veriyorlar" açıklamalarını yaptı.(Bülten)