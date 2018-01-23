Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118605
ALTIN
162.448
DOLAR
3.7797
STERLİN
5.2751
EURO
4.6312

MUHTARI ZİYARET ETTİ

AK Parti Malatya Milletvekili Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Melekbaba Muhtarlığını ziyaret etti.

MUHTARI ZİYARET ETTİ

AK Parti Malatya Milletvekili Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Melekbaba Muhtarlığını ziyaret etti.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 11:45
MUHTARI ZİYARET ETTİ

Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, "Rahmetli Özal’dan sonra özlemimiz olan Malatya siyaseti her zaman hantal siyaset ve hantal bürokrasi diyorduk ama son yıllarda iki genel başkan yardımcısı bir bakan ve milletvekillerimizin her noktada Mecliste görev alıyorlar. Bu durum Malatya siyasetini markalaştırdı ve bir numara olma yolunda da hızla ilerliyor" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, "AK Parti belediyeciliğinden önce Çevreyolu’nun altı gerçekten bakımsız bir durumdaydı ama AK belediyecilik ile Çevreyolu altında 16 mahallemiz var ve bu 16 mahallenin de alt yapısı ile ilgili sokak çalışmalarıyla ilgili birçok çalışmaları yaptık, aradaki makası daraltmak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

AK Parti Malatya milletvekili Mustafa Şahin de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘Türkiye’de hiçbir şey artık eskisi gibi değil’ ve Melekbaba’da da hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığını biraz öncede muhtarımız ifade etti. Gerçekten yolarıyla, doğalgazıyla yani yapılan bütün hizmetler muhtarlarımız aradığında bunların takiplerinde bulunmaya çalıştık. Bunlar bizim görevimiz. Tabi ki biz milletin vekili olduysak milletin adına burada siyaset yapmaya çalışıyoruz. İster yerel ölçekte olsun ister Ankara ölçeğinde olsun vatandaşımızın önündeki engelleri kaldırmak bizlerin görevi. Vatandaş o sandıkta o oyu verirken o talimatı orada bize veriyorlar" açıklamalarını yaptı.(Bülten)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 23.01.2018 11:48
Anahtar Kelimeler:
Busabahmalatya.comMalatyaMelekbaba MuhtarlığıMilletvekili Mustafa Şahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 22 YARALI
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 22 YARALI
667 KM ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI
667 KM ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI
MHP'DEN MORAL ZİYARETİ
MHP'DEN MORAL ZİYARETİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim