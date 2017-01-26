Bölgelerine bir sağlık ocağı ve 112 acil servisin yapılacağı müjdesini veren Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayaz, bunun sadece yöre halkı için değil, Çevreyolu’nun üstü için de güzel bir hizmet olacağını söyledi.

Selçuklu Mahalle Muhtar Halil Ayaz mahallesine ve çevre mahallelere 112 acil istasyonu ve sağlık ocağı müjdesini verdi. Mahallesi ve çevre mahallelerinde uzun zamandan bu yana eksikliği ile sorun teşkil eden 112 acil istasyonu ve sağlık ocağının yapımı için yer tahsis edildiğini açıklayan Muhtar Ayaz, gazetemize konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Muhtar Ayaz, Çevreyolu’nun altı, yani Hanımın Çiftliği, Göztepe, Tandoğan, Battalgazi mahalleleri, Selçuklu Mahallesi başta olmak üzere; Şehit Fevzi, Hidayet, Beylerbaşı, Sarıcıoğlu, Taşyaka mahallelerindeki olası bir acil olayda 112 acil servisinin hastaya yetişebilmesi için Kiltepe’den geldiğini kaydederek, çevre mahalleler için bir acil servis istasyonunun kurulması için Malatya Valisi Mustafa Toprak ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la görüştüğünü söyledi.



SAĞLIK ÖNCELİKLİ BİR TALEPTİR

Yaptıkları görüşmelerden sonra ilgililerin yer tahsisi için geldiklerini ifade eden Muhtar Ayaz, şunları dile getirdi:

“İl Sağlık Müdürlüğünden, Belediyeden arkadaşlar, mühendisler geldiler. Benim, 112 acilin burada 7/24 görev yapabilmesi için, parkın devamında 2 dönüm müsait yerim var. Bu, yöre halkı tarafından talep edilen bir sorun. Sağlık öncelikli bir taleptir, haklı bir taleptir. Onun için Sayın Valimiz de bunu uygun gördü, talimat verdi. İl Sağlık Müdürlüğünden gelip baktılar, uygun gördüler. İnşallah kısa zamanda, bu yöreye rahat ulaşılabilecek 112 acil servis yaptırırız. Yöre halkı tarafından da takdir edilecek bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Zaten yöre halkının talebiyle gerçekleşen bir hizmet. Bu konuyla ilgili gelişmeler tam istediğimiz gibi oldu. Buraya İl Sağlık Müdürlüğünden, Belediyeden gelen arkadaşlar, bu hizmetin uygun, elzem bir hizmet olacağını, hatta gecikmiş bir hizmet bile olduğunu söylediler. İnşallah bu proje sadece yöre halkı için değil, Çevreyolu’nun üstü için de, hastaya daha rahat, daha kısa zamanda ulaşılabilecek bir hizmet noktası olur.”

SAĞLIK OCAĞI DA YAPILACAK

112 acil servisin yanı sıra bir de sağlık ocağının yapılacağını dile getiren Muhtar Ayaz, “Beylerbaşı Mahallesi ile Şehit Fevzi Mahallesi’nin oralarda, 800 metrekarelik bir alanda bir sağlık ocağı yapılması düşünülüyor. Hem sağlık ocağının hem 112 acil servisinin birlikte kullanılabileceği, daha modern, daha büyük bir planın yapılabileceği ortak bir kullanım alanı. Bu şekilde israfın da önüne geçmek lazım” dedi.



MUTLU SARIGÜL