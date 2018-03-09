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MUHSİN YAZICIOĞLU PARK’I SON AŞAMAYA GELDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinde yapılan ve geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verilen parkta çalışmalar son aşamaya getirildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU PARK’I SON AŞAMAYA GELDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinde yapılan ve geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verilen parkta çalışmalar son aşamaya getirildi.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 11:24
MUHSİN YAZICIOĞLU PARK’I SON AŞAMAYA GELDİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe merkezine yapılan 2 bin 750 metrekarelik parkın büyük bir bölümü tamamlanırken, son rötuşlar yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanan park içerisinde, bin 100 metrekare yeşil alan, bin 700 metrekare sert zemin, 230 metrekare çocuk oyun alanı, 190 metrekare basketbol sahası, 150 metrekare fitness alanı, 7 adet piknik masası, 14 adet oturma bankı ile 1 adet çeşme bulunuyor.


Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapım çalışmaları başlayan ‘Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın yaklaşık 200 bin lira maliyetinin olduğu bildirildi.(Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 09.03.2018 12:40
Anahtar Kelimeler:
Muhsin Yazıcıoğlu ParkıDarendeMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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