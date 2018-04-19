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MTSO’dan Bakan Tüfenkci’ye Ziyaret

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu üeyeleri Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti. ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve özel sektörünün sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek adına önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.

MTSO’dan Bakan Tüfenkci’ye Ziyaret

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu üeyeleri Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti. ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve özel sektörünün sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek adına önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:44
MTSO’dan Bakan Tüfenkci’ye Ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan beraberindeki heyet ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Tüfenkci, yeni dönem çalışmaları için Sadıkoğlu ve ekibine başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iş dünyasının çatı kuruluşu ticaret ve sanayi odalarının bağlı olduğu Bakanlık olması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kendileri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

İŞADAMLARIMIZLA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ziyarette yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

 “Sayın Bakanımız çalışkanlığı ile iş dünyasına önemli katkıları olmuştur. İş dünyasının sorunlarına yaklaşımı ve hassasiyeti ile kapısını her zaman açık tutmasından dolayı son derece verimli bir işbirliği çizgisi sağlamıştır. Sayın Bakanımızın her zaman yanında olacağız. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza çalışacağız. Malatyalı müteşebbis örnek gösterilecek şekilde çalışkan ve üretkendir. İşadamlarımız şehrimizin ihracatını hızla artıracak, işsizliği en düşük şehir haline getirecektir. Gelecek hedeflerimize Malatyalı işadamlarımızla birlikte ulaşacağız. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için tüccar ve sanayicilerimizin fedakârca ve azimle çalışmaları en büyük sermayemiz olacaktır. Oda olarak öncelikle hedeflerimiz var. Bu hedef için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Şehrimizin Türkiye ihracatından aldığı payı daha yukarılara taşıyarak milli gelirini Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak ve Türkiye’nin en düşük işsizliği olan bir şehir yapma hedefiyle çalışacağız. Malatya bu hedeflerine ulaşacaktır. Malatya 6. Bölge desteği ile yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıların gözdesi haline gelecektir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve özel sektörünün sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek adına önemli çalışmalara imza atacağız.”

Ziyaretin sonunda Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, Bakan Bülent Tüfenkci'ye, Malatya kayısısı takdim etti.(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Ata SadıkoğluBülent Tüfenkci
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