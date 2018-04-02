MTSO’DA YENİ DÖNEM

Sandıktan çıkan dağılıma göre genç başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun 19 grubu aldığı kesinleşti. Sadıkoğlu,MTSO’nun yeni başkanı olmak için güçlü rakibi Hasan Hüseyin Erkoç’a büyük bir fark attı. Erkoç 9 grubu kazanırken, 2 grubu bağımsız üyeler aldı. Seçim süreci yeni meclis üyelerinin başkanlık seçimiyle birlikte sonuçlanacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) seçim süreci kısmen bitti. 6 aydır devam eden bu süreçte Hasan Hüseyin Erkoç ve Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yarıştı. Erkoç, MTSO’daki deneyimleri ile adından söz ettirirken, Sadıkoğlu ise genç ve heyecanlı bir aday olarak seçim sürecini sürdürdü. Sadıkoğlu’nun her platformda “Malatya’ya vizyon kazandırmak istiyoruz” cümlesi ise akıllarda en çok kalan ifade oldu.

ERKOÇ, KENDİ GRUBUNU KAYBETTİ

Öte yandan merakla beklenen seçim sonuçları dün belli oldu. Gruplar sandığa gitti ve oy kullandı. Sandıktan çıkan sonuçlar Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun zaferini işaret etti. Buna göre, Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 19 grubu aldı. Hasan Hüseyin Erkoç 9 grubu kazanırken, 2 grubun ise bağımsız olduğu öğrenildi. Erkoç’un kendi grubunu kaybetmesi dikkat çekti. Sadıkoğlu’nun bu başarısı grupları tarafından sevinçle karşılandı. Bu sonucun yerel siyasetteki değişim beklentisine domino etkisi yapıp yapmayacağı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

MALATYA SESİMİZİ DUYDU

Seçim zaferini açtığı büroda destekçileriyle kutlayan ve ilk duygularını BUSABAH’a paylaşan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Allah Malatya’ya hayırlı uğurlu etsin. Malatyalı gerçekten sesimizi duydu. Malatyalı bu anlamda bizlere teveccüh gösterdi. Biz Malatya’ya mahcup olmayacağız. Allah’ın izni ile buradaki hizmetlerimizle bugüne kadar ruhunu kaybetmiş bir Ticaret ve Sanayi Odasını ruhlu bir hale getirip, katma değer yaratmak için memleketimize elimizden geldiği kadarıyla çaba sarf edeceğiz. Buradaki arkadaşlarımızın içinde kaybedenler de bizim kardeşimiz, kazananlarda bizim kardeşimiz. Bundan sonra hiçbir ayrımcılık olmadan herkesin oda başkanı olacağız. Ve odanın bütün imkânları tüm arkadaşlarımıza eşit bir şekilde dağılacak. Adalete önem vereceğiz. Ve ayrımcılık yapmayacağız. Allah hepinizden de, Malatya’dan da razı olsun” sözlerini kaydetti.

TÜRKAN YILDIZ-MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi