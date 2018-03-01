MTSO ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda Meclis Başkanı Sami Payza Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ocak ayı mizanı okunarak, oy birliğiyle kabul edildi. MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, meclis toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Erkoç, geçtiğimiz günlerde oda öncülüğünde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere 7 ton kuru kayısı gönderildiğini ifade ederek, kayısıların Mehmetçiğe teslim edildiğini belirtti. Erkoç, “Kuru kayısıların tamamı ihracatçı firmalarımız ve kayısı tüccarımız tarafından karşılanmıştır. Duyarlılıklarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



İş dünyası olarak Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdiklerini aktaran Erkoç, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı’ndan dolayı, milletimiz gibi, Malatyalı sanayici, tüccar ve iş dünyası olarak, devletimizin, ordumuzun, milletimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanındayız. Şanlı ordumuzun Zeytin Dalı Harekatı’ndan zaferle çıkacağına ve şanlı geçmişine yeni destanlar yazdıracağından asla şüphemiz yoktur. Ben inanıyorum ki bu aziz millet ve kahraman ordumuz bu sıkıntının da üzerinden gelecek ve ülkeyi bölmeye çalışanlara en güzel cevabı verecektir. Mehmetçiğimiz bir kez daha her zaman mazlumun ve masumun yanında yer tuttuğunu ve sivil halka en ufak zarar vermediğini bütün dünyaya gösterdi. Afrin operasyonunda ve vatan savunmasında şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” şeklinde konuştu.



Erkoç, kayısıda yaşanan kükürt sorunu ile ilgili geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydederek, “Kayısıda kükürt oranından dolayı ihracatçının yaşadığı sıkıntı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı aktarıldı. Fakıbaba da sorunların çözülmesi noktasında yardımcı olacağını söyledi. Başbakanımız da Malatya ziyaretinde bu sorunu çözeceğini söyledi. Biz en kısa zamanda bu sorunun çözülmesini istiyoruz” dedi.



Başkan Erkoç, ticaret sicil gazetesi ilan ücretlerinin oda tarafından alındığını dile getirerek, “Üyelerimiz Mersis üzerinden ticaret sicil işlemlerini başlatıp, gerekli harçları vergi dairelerine yatırarak, işlemlerini tamamlamak üzere tekrar ilgili odalara geliyorlardı. Bankalardaki yoğunluk, nedeniyle üyelerimiz zaman kaybına uğruyorlardı. Bu durumu TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve ilgili Bakanlıklara aktardık. Yapılan yasal düzenleme ile ticaret sicil harçlarının odalar tarafından alınabilmesinin önünü açtık. Daha önce Maliye’ye yatırılan harçlar, Ocak 2017 yılında itibaren odamız tarafından alınmaktadır. Yine Rekabet Kurulu payı bankalara yatırılmaktaydı, Ocak 2018 itibariyle odamıza yatırılmaktadır. Yapılan son düzenleme ile Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretleri de 25 Şubat 2018 tarihi itibariyle Odamız tarafından tahsil edilmektedir. Bu uygulama ile üyelerimiz harçlarını yatırmak üzere vergi dairesine veya bankalara gidip gelerek zaman kaybetme yükünden kurtulmuş oldular” diye konuştu.

Başkan Erkoç, konuşmasının sonunda Nisan ayında odada yapılacak seçimlere de değinerek, seçimin Malatya’ya ve iş dünyasına yakışır bir şekilde geçmesini temenni etti. busabahmalatya.com