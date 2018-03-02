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MTSO seçimleri 1 Nisan’da yapılacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, oda seçimlerinin 1 Nisan Pazar günü yapılacağını açıkladı.

MTSO seçimleri 1 Nisan’da yapılacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, oda seçimlerinin 1 Nisan Pazar günü yapılacağını açıkladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Mart 2018 Cuma 19:13
MTSO seçimleri 1 Nisan’da yapılacak

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminin 1 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleştirileceğini belirtti. Seçim Kurulu’ndan tarihin bugün alındığını belirten Erkoç, “Seçimde aday olanların, seçim listelerini 5 Mart 2018 Pazartesi gününden itibaren MTSO Genel Sekreterliğimizden temin edebilirler. Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. 


Başkan adaylarından İşadamı Namık Şahin’in adaylıktan çekilmesi ile şuanda mevcut başkan Hasan Hüseyin Erkoç ile işadamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oda seçimlerinde başkanlık için yarışacak. Bülten-Busabahmalatya.com.

Son Güncelleme: 02.03.2018 19:17
Anahtar Kelimeler:
Hasan Hüseyin ErkoçMTSOOğuzhan Ata SadıkoğluSeçim
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