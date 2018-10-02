MTSO genel sekreterliğine remzi yaşar atandı

Malatya Ticaret Odası Genel Sekreteri Remzi Yaşar, 1970 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi Malatya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. 1991 yılında Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde teknik personel olarak işe başladı. Müdürlük bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2006 yılından itibaren 1. Organize Sanayi Bölge Müdürü olarak göreve getirildi. 1.Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş yıllarından itibaren başladığı görevinde 300 hektarlık alanda altyapı, üstyapı, elektrik ve doğalgaz işlerinin yapımında görev aldı. Bununla birlikte büyük bir katma değer ve istihdam sağlayacak olan 1224 hektarlık ilave alanı ciddi bir çalışma neticesinde Malatya’ya kazandırıldı. Bu alan içerisinde 173 hektarlık alanın çalışmaları tamamlanarak yatırımcılarına dağıtımını sağladı. 28 yıl bu görevi başarı ile yürüten Remzi Yaşar evli ve 3 çocuk sahibidir. (Bülten)