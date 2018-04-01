MTSO başkanını seçiyor

4 binin üzerinde üyenin oy kullanmasının beklendiği seçimde mevcut başkan Hasan Hüseyin Erkoç ile İş Adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yarışıyor.

Sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında oy verme işlemlerinin süreceği seçimde toplam 30 sandıkta oy kullanılıyor. Malatya iş dünyasının yeni başkanını seçeceği seçimin oy verme işlemi sürerken, iki aday da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hasan Hüseyin Erkoç seçimin Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Sabah 9’da oy verme işlemi başladı, akşam 17’ye kadar devam edecek. Malatya iş dünyamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sükunet içerisinde bir seçim süreci yaşıyoruz. Sonuna kadar böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Hakkımızda hayırlı olsun” dedi.

"Memleketin ticari anlamda önünün açılacağına olan inancım en yüksek seviyededir”

Oğuz Ata Sadıkoğlu da seçimin Malatya’ya hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle buraya kadar gelen bütün arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu Pazar günü evlerinde dinlenmeleri gereken süreyi bizlere ayırıp, oy kullanma zahmetinde bulanan arkadaşlarımız gerçekten çok ulvi bir görev içerisinde, memleketin kaderini belirleyebilecek, ticaretini ve sanayisine yön verebilecek çok önemli bir seçime imza attıklarını bilmelerini isteriz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz. Saat 9’da başlayan seçimimizde yaklaşık 30 sandıkta hemen hemen oyların çoğu kullandı ve kullanılmaya devam ediyor. Ben bu anlamda Malatya için hayırlı olacağına inanıyorum. Malatya’nın artık kabuğunu yırtacağına, artık bu saatten sonra bazı şeylerin değişimiyle, memleketin ticari anlamda önünün açılacağına olan inancım en yüksek seviyededir” diye konuştu.