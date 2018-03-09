MTSO Başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu:

1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık seçimlerinde aday olan iş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, meclis üyesi adayları ile birlikte tanıtım programı gerçekleştirdi.

Hilton Otel’de düzenlenen tanıtım programının açılışında kısa bir konuşma yapan Grubun Basın Sözcüsü Eğitimci Hasan Özkan, seçimler öncesi yapılan çalışmalar ile ilgili kısa bir bilgi verdi. Daha sonra söz alan TSO Başkan Adayı İş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, tüm çaba ve gayretlerinin ekonomik anlamda daha güçlü bir Malatya oluşturmak için yola çıktıklarını ifade etti.

“İş dünyamızın ufkunu açacağız”

Konuşmasında Malatya’nın son yıllarda, ülke ekonomisine paralel olarak büyümedeğini ve bir çok ilin gerisine düştüğünü ifade eden Sadıkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son yıllarda çevre illerimizin bile gerisine düşen Malatya’nın bunu hak etmediğini düşünüyoruz. Tek hedefimiz kentin sanayisine, kentin ekonomisine vizyoner bir bakış açısı kazandırmaktır. Bunun için de sanayicimizin, esnafımızın, ticaret erbabımızın ufkunu açacak yeni projeleri hayata geçirmek tek gayemiz olacaktır. Özellikle, Ticaret ve Sanayi odalarının çözüm ortağı olan başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, olmak üzere, Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve diğer dinamiklerin de desteği ile sektörlerimizin gelişmesini sağlayarak, kentin büyümesine önemli bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

“Üyelerimiz sadece aidat ödüyor”

Üyelerin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yeterince istifade edemediğini belirten Sadıkoğlu, “Siz şayet sadece aidat ödeyen konumda olup da hiçbir hizmet almazsanız o zaman odayı sorgularsınız. Maalesef mevcut durum bundan ibarettir. Oysa Oda sadece aidat ödenen yer değildir. Sanayiciye ufuk kazandıran, esnafa da yeni bir bakış açısı sunan, üretime katma değer sağlayan ve tüm bu potansiyeli dünya ile bütünleştiren bir mihmandar görevi üstlenmelidir” ifadelerine yer verdi.

“Şimdi birlik olma vakti”

Dünya’da büyük başarılara imza atmış önemli Malatyalı iş adamlarının olduğunun da altını çizen Sadıkoğlu, "Malatyalı iş dünyasının rehberi konumunda olması gereken bir Ticaret ve Sanayi Odası için büyük hedef koyduk. Projelerimizi buna göre hazırladık. Kadın ve genç girişimcilerimizin önünü açan, sektörel kalkınma noktasında yeni üretim alanlarının oluştuğu, akademik ve bilimsel çalışmalarla entegrasyonun sağlandığı bir süreç için kolları sıvadık. 1 Nisan’da üyelerimizin vereceği destek, Malatya’nın çok büyük hedeflere ulaşması anlamına gelecektir. Tüm gayretimiz bu yöndedir. Eğer bir oda, dış ticarette size destek olamıyorsa, genç iş adamlarımızın yetişmesi için sürekli bir eğitim mekanizması oluşturmuyorsa, burada vizyon beklemek anlamsızdır. İşte bizler Sürekli Eğitim Merkezi(SEM) oluşturarak genç ve kadın girişimcilerimizin dünyaya açılmasına katkı sunacağız. Dış Ticarette adeta Müşavirlik hizmeti vereceğiz. Dışarıda bulunan değerli Malatyalı iş adamlarımızın kendi memleketleri ile entegrasyonuna katkı sunmak adına büyük buluşmalar gerçekleştireceğiz. 1 Nisan, Büyük hedeflerin start alınacağı bir tarih olacaktır. Yeni bir vizyon ile şehrimizin büyümesine katkı sunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.