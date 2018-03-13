MTSO BAŞKAN ADAYI KONUŞTU

MTSO Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sağdıkoğlu, Malatya'nın sanayisine ve ticaretine yön verecek bir ekiple yola çıktıklarını belirterek seçimlerinin Malatya'nın kaderini değiştireceğini ifade etti.



1 Nisan tarihinde yapılacak olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde seçim çalışmalarına devam eden MTSO başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü Caddesi ve Kışla Caddesi esnafını ziyaret ederek bölge esnafı ile fikir alışverişinde bulundu.



Sadıkoğlu yaptığı konuşmada, "1 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde aday olduğumuzu belirtmiştik. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz ve esnaflarımız bir değişiklikten ve yenilikten yana bu anlamda şahsımıza olan teveccüh her geçen gün artıyor. Malatya'nın bir 4 yıl daha kaybetmeye zamanı yok, bu sadece Sadıkoğlu'nun meselesi değil Malatya'nın meselesidir" diye konuştu. busabahmalatya.com