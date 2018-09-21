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MTB’den öğrencilere destek

Malatya Ticaret Borsası, tarafından Battalgazi ilçesinde bulunan Göller Mahallesindeki ilkokulda öğrencilere kırtasiye yardımı yapılırken, okul binası tamiratı içince malzeme yardımı verildi.Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Malatya Ticaret...

MTB’den öğrencilere destek

Malatya Ticaret Borsası, tarafından Battalgazi ilçesinde bulunan Göller Mahallesindeki ilkokulda öğrencilere kırtasiye yardımı yapılırken, okul binası tamiratı içince malzeme yardımı verildi.Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Malatya Ticaret...

21 Eylül 2018 Cuma 16:09
MTB’den öğrencilere destek

Malatya Ticaret Borsası, tarafından Battalgazi ilçesinde bulunan Göller Mahallesindeki ilkokulda öğrencilere kırtasiye yardımı yapılırken, okul binası tamiratı içince malzeme yardımı verildi.

Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Malatya Ticaret Borsası tarafından Göller İlkokulu’na yardım yapıldı. Okulu ziyaret eden MTB Yönettim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, sosyal sorumluluk projesi adı altında eğitim ve öğretime katkı sunmak amacı ile destek verdiklerini söyledi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının tüm eğitim camiasında hayırlı olmasını temennisinde de bulunan Özcan, “Bugün Malatya Ticaret Borsası olarak sosyal sorumluluk projesi adı altında Göller mahallemizin okulunu ziyaret ettik. Buradaki okulumuzda kısmen fiziki olarak hem dış cephe ile ilgili ihtiyaçları karşılamak hem de öğrencilerimizin bir takım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Malatya Ticaret Borsası olarak mahalle muhtarımızı ve okulumuzun yetkililerini ziyaret ettik. Burada tamamen amacımız sivil toplum kuruluşu olarak, öğrencilerimize manevi olarak destek olmak ve gücümüz çerçevesinde okulun gerek fiziki ihtiyaçlarını gerekse başka ihtiyaçlarını karşılamak” şeklinde konuştu.

Sivil toplum kuruluşları olarak yasaların kendilerine ön gördüğü hizmetlerin yanı sıra şehirde bu tür sosyal etkinliklere de destek verdiklerini kaydeden Özcan, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bu kapsamda yardımda bulunduklarını söyledi.
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