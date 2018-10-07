MTB’den aşure etkinliği

Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, “İkinci senenin ilk ayı olan Muharrem ayı onuncu günü aşure günüdür. Aşure paylaşmanın dayanışmanın birliğin ve beraberliğin sembolüdür. Tabi bu mübarek günde Kerbela’yı, Hz. Hüseyin’i anmadan geçemeyeceğiz. Hüseyin’i duruş ahlaktır, adamlıktır, adalettir. Hz. Hüseyin ve ashabı Kerbelada kanlarını çöle dökmüşlerse de haklılıkları bütün yezit kafilesi tarafından yenilgiye uğratılmıştır" diye konuştu.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve MTB Başkanı Ramazan Özcan esnaflara aşure ikramında bulundu.