MSTO AÇIKLAMA YAPTI

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un da katıldığı açıklamada Meclis Başkanı Sami Payza bir konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Sami Payza konuşmasında, “1Nisan seçiminin Malatya esnafına, tüccarına, sanayicisine hayırlı olmasını diliyoruz. Seviyeli bir seçim olsun istiyoruz. Biz yıllardır seçime giriyoruz. Sizin de takip ettiğiniz şekilde seviyeli bir şekilde devam ediyordu. Maalesef dün akşam buraya kalabalık bir şekilde gelerek arkadaşların burada usulsüz bir şey yapılıyormuş gibi bir algı yönetiminin bu çabaların içine girmesi bizi üzmüştür. Biz herhangi bir müdahalede bulunmadık. Bunlar kanunu bilmiyorlar. Bu algı yönetiminde arkadaşlarıma da sağduyulu davrandıkları için çok teşekkür ederim. Bu konuda Malatya’yı germemek için suç teşkil ettiği halde şikayetçi olmadık. Kendilerini haklı gösterebilmek için 50 kişi ile beraber gidip bir de karakola şikayet etmişler. Bizde Malatya tüccar, esnaf ve sanayicisinden özür dileyerek bunlar hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunda kalacağız. Çünkü biz şikayet etmezsek kendilerini haklı durumdaymış gibi gösterecekler. Bu da çok ayıp. Buraya kameralarla gelip, telefonlarla çekim yapıyorlar. Hasan Başkanın karşısına geçip, tartışıyormuş gibi yapıp, bir taraftan kamera çekiyor bir taraftan da önündeki çekiyor ki algı yönetimi yapılabilsin. Bu Malatya tüccarına, esnafına yakışmayan bir hareket.”

Konu ile ilgili bir gazetecinin sorduğu, “Yapılacak olan seçimde karşıdaki başkan adayı billboardlarda, görsel ve yazılı basında çok büyük reklamlar yaparken sizin reklam yapmamanız konusu nedir?” şeklindeki sorusuna cevap olarak Başkan Payza şunları söyledi:

“Bu bir siyasi seçim değil. Bu bir parti seçimi değil. Bu bir belediye başkanı seçimi değil. Bu masraflara bizim girmemiz mümkün değil. Biz hiçbir zaman da girmedik.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi