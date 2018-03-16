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MOTOSİKLET KAZASI

Malatya'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı.

MOTOSİKLET KAZASI

Malatya'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 11:19
MOTOSİKLET KAZASI

Olay Battalgazi Mahallesi'ne bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aslanbey Mahallesi Gülşah Sokak’ta plakasız motosikleti ile seyir halinde olan 18 yaşındaki Fatih Karakaya direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 44 NC 258 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Karakaya'nın bacağı kırıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 16.03.2018 11:31
Anahtar Kelimeler:
KazaOtomobil
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