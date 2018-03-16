MOTOSİKLET KAZASI

Olay Battalgazi Mahallesi'ne bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aslanbey Mahallesi Gülşah Sokak’ta plakasız motosikleti ile seyir halinde olan 18 yaşındaki Fatih Karakaya direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 44 NC 258 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Karakaya'nın bacağı kırıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. busabahmalatya.com