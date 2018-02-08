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MOTAŞ'TAN EMEKLİLERE ZAM!

MOTAŞ, emekli biniş ücretini değiştirerek 2 lira 15 kuruş olarak belirledi.

MOTAŞ'TAN EMEKLİLERE ZAM!

MOTAŞ, emekli biniş ücretini değiştirerek 2 lira 15 kuruş olarak belirledi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 11:49
MOTAŞ'TAN EMEKLİLERE ZAM!

MOTAŞ, dün tarihi bir karara imza attı. 31 Ocak 2018 tarih ve 2018/1 sayılı Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereği 7 Şubat 2018 tarihinden geçerli olmak üzere şehir içi toplu taşıma ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

65’LİKTE DEĞİŞİKLİK YOK

Bu anlamda artık emekli biniş ücreti sivil tarifeye, yani 2 lira 15 kuruşa getirildi. Öğretmen ve din görevlilerinin de indirimli kart ücret tarifesi sivil tarifeye, yan, 2 lira 15 kuruşa getirildi. Öte yandan 65’lik kartlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı ve 65’lik karta sahip olan vatandaşların ücretsiz olarak toplu ulaşım araçlarından yararlanacağı vurgulandı.busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 08.02.2018 18:15
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EmekliMalatya HaberleriMalatyaEmekli Biniş ücretiMOTAŞ
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