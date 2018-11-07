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Miniklere deprem eğitimi

Yeşilyurt Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı işbirliğinde gerçekleşen deprem eğitim programına katılan minik öğrencilere, deprem anında uyulması gereken kurallarla ilgili AFAD Deprem Simülasyon TIR’ında canlandırmalı eğitim verildi.

Miniklere deprem eğitimi

Yeşilyurt Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı işbirliğinde gerçekleşen deprem eğitim programına katılan minik öğrencilere, deprem anında uyulması gereken kurallarla ilgili AFAD Deprem Simülasyon TIR’ında canlandırmalı eğitim verildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:12
Miniklere deprem eğitimi

En iyi öğrenmenin "Yaparak-Yaşayarak Öğrenme" olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye’nin farklı kentlerinde deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim gezileri düzenleyen AFAD Deprem Simülasyon TIR’ı, Yeşilyurt Belediyesine ait Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nde minikleri ağırladı.

ALINACAK TEDBİRLER ANLATILDI

Uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen eğitimlerde; depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak anlatıldı.

Minikleri deprem konusunda bilgilendiren AFAD yetkilileri, deprem anında uyulması gereken kurallarla ilgili canlandırmalar yaparak bilgiler paylaştılar. Begüm Kartal İlköğretim Okulu 2/G sınıfı öğrencilerinin katıldığı eğitimde öğrenciler eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşadı.

DEPREM KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Uzman Eğitmen olarak görev yapan Ebru Bişkin, deprem bilincini artırmak, deprem anında alınması gereken tedbirleri uygulamalı olarak göstermek amacıyla başlatılan eğitim gezilerine Malatya ile devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesine sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Ebru Bişkin, “Simülasyon tırlarımızla Türkiye’nin bütün bölgelerine ulaşarak deprem konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.Eğitim programlarını seri bir şekilde sürdürmekteyiz, deprem bilincini yaygınlaştırmak adına Malatya’ya geldik. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a ve ekiplerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’ta 600’e yakın öğrencimiz afet farkındalık eğitimleri verdik” ifadelerini kullandı.

AFET VE DEPREMLERE KARŞI HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına eğitim programından dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, deprem riskini azaltma ve depremle baş edebilme konusunda verilen eğitimlere sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Çocukların her türlü bilgiyle donatılmış şekilde geleceğe hazırlanmasının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızla ortaklaşa olarak düzenlediğimiz eğitim programında öğrencilerimize deprem öncesi ve sonrasında neler yapabilecekleri konusunda teorik ve pratik eğitimler verildi. Bizler bu eğitim çalışmalarını destekliyoruz. ‘Önlem alırsak zarar görmeyiz’, ‘Hazır olursak afetleri önleriz’ anlayışından yola çıkarak halkın bilinçlendirilmesi noktasında şehir şehir dolaşarak eğitim gezileri düzenleyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda konaklayan AFAD Deprem Simülasyon TIR’ında deprem bilincini artırmak, deprem anında alınması gereken tedbirleri uygulamalı olarak gösterilmesini sağlayan canlandırmalı eğitimlerin çocuklarımızın deprem gibi önemli bir konuda bilgi sahibi olmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. ‘Deprem öldürmez, alınmayan tedbirler öldürür’ şeklinde toplumda genel bir anlayış vardır. Bu yüzden vatandaşımızın bilinçlendirilmesi, depremde meydana gelecek olan hem can hem de mal kayıplarını en aza indirecektir. Vatandaşlarımızın afetlerden en az zararla kurtulabilmesi, beklenen bir felaketten başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek amacıyla düzenlenen afet eğitimleri can ve mal emniyeti bakımından büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

“BÖLGENİN EN BÜYÜK DEPREM EĞİTİM VE SİMÜLASYON MERKEZİNİKENTİMİZE KAZANDIRIYORUZ”

Yeşilyurt’a bölgenin en büyük, teknik donanımı güçlü Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezini kazandıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin her alanda önde ve örnek bir yapıya kavuşması adına başlattığımız hizmet atağımız kapsamında deprem ve afetlerde konusunda halkımızı bilinçlendirmek amacıyla bölgemizin en büyük, teknik kapasitesi ve alt yapısı güçlü Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezimizi yakın zamanda hizmete açacağız. Kaba inşaatı tamamlanan hizmet binamızda depremin bire bir yaşanacağı sarsma tablası, eğitim odaları, tatbikat çadırları, bekleme ve yeşil alanlar yer alacaktır.İlk başta çocuklarımıza yönelik başlatılacak eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapacak merkezimizde depremin oluş nedenleri, alınacak önlemler, sığınakların kullanma şekli ve deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken konularda geniş kapsamlı bilgiler paylaşılacak. Eğitimlerde doğal afetlerle karşılaşıldığında panik yaşamak yerine güvenli korunma teknikleri öğretilecek. Bu sayede vatandaşlarımızın depreme karşı gerekli tedbirleri alma hususunda bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır” sözlerine yer verdi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YEŞİLYURT BELEDİYESİAfet Ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıDeprem Eğitimi
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