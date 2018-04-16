MİNİKLERDEN ZİYARET

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı 6 Nezaket Okulu’ndan 6 grup öğrenci, il protokolünü ayrı ayrı ziyaret etti.

VALİ KABAN, ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Vali Ali Kaban’ı ziyaret eden öğrenciler, Vali Kaban’a çiçek takdiminde bulundular. Şiirler okuyup Miraç Kandili’ni kutlayarak dualar yapan öğrencileri Vali Kaban tebrik etti. Minik öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Kaban, çikolata ikram edip oyuncakhediye etti.

Bir grup öğrenci de Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gürkan’a çiçek takdim öğrenciler, Hz. Peygamber’le (sav) ilgili şiirler okudular. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi Koordinatörü Fikret Doğan, Başkan Gürkan’a eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Yerel yönetim olarak Büyükşehir Belediyesinin eğitim çalışmaları yapmasının önem taşıdığını belirten Başkan Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Başkan Gürkan, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

İL MÜFTÜLÜĞÜ, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Nezaket Okulları öğrencilerinden bir grup İl Müftüsü Ümit Çimen’i, bir grup da İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyaret etti.

Öğrencilerden 2 grup da Büyükşehir Belediyesi üst yönetimini ziyaret ederek Miraç Kandillerini kutladı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım’ı makamlarında ziyaret ettiler. (Bülten)busabahmalatya.com