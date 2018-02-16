Miniklerden Mehmetçiğe destek 

Darende ilçesinde bulunan Nadir ilkokulunda öğrenciler harçlıklarından artan paraları toplayarak Zeytin Dalı Harekatına destek amaçlı Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Okul bahçesinde yapılan programla öğrencilerin ve öğretmenlerin topladığı bir 71 TL Darende İlçe Garnizon Komutanı Murat Köse’ye teslim edildi.

Programda ayrıca minik öğrenciler şiirler okuyup hep birlikte askerler için dualar ettiler.



Okul Müdürü Mustafa Kızmaz, böyle bir kampanya düzenledikleri için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Amaçlarının milli birliği ve beraberliği güçlendirmek olduğunu kaydeden Kızmaz, “Minik öğrencilerimiz de vatan ve millet sevgisi oluşturmak adına böylesi bir etkinlik düzenledik.” İfadelerine yer verdi.



Programa katılan Darende Kaymakam Enver Hakan Zengince ise yedisinden yetmişine herkesin, sefere çıkan ordusuna destek verdiğini belirterek, “Ülkemizin istikbalini tehdit edenlere karşı Afrin’de PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı düzenleniyor. Her zaman olduğu gibi milletimiz yine ordusunun yanında canı gönülden destek veriyor. Ordumuzun girdiği muharebeden güçlü bir şekilde çıkabilmesi için istikbalimiz için ülkemiz, yedisinden yetmişine kahraman ordumuzun yanında duruyor. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Milletimizin devletimizin devamını nasip eylesin. Öğrencilerimize ve okul idaresine göstermiş oldukları hassasiyet için ayrıca teşekkür ederim.” diye konuştu.

Programa, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Özkan Topal, İlçe Vaizi Mustafa Gezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve öğrenci velileri katıldı.



