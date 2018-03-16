MİNİKLERDEN MEHMETÇİĞE DESTEK

Fahri Kığılı Kuran Kursunda eğitim alan 4-6 yaş arası minik çocuklar düzenlenen törenle diplomalarına kavuştu. Yoğun katılımla gerçekleşen törenin sonunda minik öğrenciler Afrin operasyonunu yürüten kahraman Mehmetçiğe destek için anlamlı bir gösteri gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı gösteride minikler çalınan müzik eşliğinde Türk Bayrağı ve “Seninleyiz Afrin” yazılı pankart açarak Mehmetçiğe destek oldu.

Küçük öğrencilerin yaptığı davranış herkesin takdirini toplarken izleyiciler, öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı.Kongre Kültür Merkezinde yapılan programda öğrenciler daha sonra istiklal Marşını hep bir ağızdan okudu. busabahmalatya.com