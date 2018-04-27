Miniklerden ‘Canım Türkiyem’ Konseri

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde önceki gün gerçekleştirilen konser programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay ile çocuklar ve aileleri katıldı. Birbirinden güzel çocuk şarkılarının seslendirildperformansı katılımcılardan tam not aldı.

DÜNYAYA UMUT OLAN BİR ÜLKE

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Malatya milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini belirterek, “Bugün çok güzel bir etkinlikle sizlerle beraber olmak bizlere mutluluk veriyor ancak bugün biraz hüzünlüyüz. 9yıldır Malatya’ya hizmet veren, sosyal ve kültürel alanlarda birçok eseri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın görevinden ayrılmasından dolayı hüzünlüyüz. Sayın Başkanımız bu konservatuarın kurulmasında büyük bir vizyon ortaya koymuştur. ‘Canım Türkiyem’ kavramı bizim için gerçekten önemliydi. Türkiye şu an dünyaya umut olan bir ülke. Çok değerli bir liderimiz var. Kritik günlerden geçiyoruz Allah birliğimizi dirliğimizi artırsın” sözlerini kaydetti.

Çocuk korosunun performansından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Turan, oyuncularaçiçekverdi. (Bülten)