Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107614
ALTIN
171.829
DOLAR
4.0442
STERLİN
5.5755
EURO
4.8953

Miniklerden ‘Canım Türkiyem’ Konseri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde ‘Canım Türkiyem’ adlı bir konser verdi.

Miniklerden ‘Canım Türkiyem’ Konseri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde ‘Canım Türkiyem’ adlı bir konser verdi.

27 Nisan 2018 Cuma 18:08
Miniklerden ‘Canım Türkiyem’ Konseri

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde önceki gün gerçekleştirilen konser programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay ile çocuklar ve aileleri katıldı. Birbirinden güzel çocuk şarkılarının seslendirildperformansı katılımcılardan tam not aldı.

DÜNYAYA UMUT OLAN BİR ÜLKE

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Malatya milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini belirterek, “Bugün çok güzel bir etkinlikle sizlerle beraber olmak bizlere mutluluk veriyor ancak bugün biraz hüzünlüyüz. 9yıldır Malatya’ya hizmet veren, sosyal ve kültürel alanlarda birçok eseri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın görevinden ayrılmasından dolayı hüzünlüyüz. Sayın Başkanımız bu konservatuarın kurulmasında büyük bir vizyon ortaya koymuştur. ‘Canım Türkiyem’ kavramı bizim için gerçekten önemliydi. Türkiye şu an dünyaya umut olan bir ülke. Çok değerli bir liderimiz var. Kritik günlerden geçiyoruz Allah birliğimizi dirliğimizi artırsın” sözlerini kaydetti.

Çocuk korosunun performansından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Turan, oyuncularaçiçekverdi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Korosu23 Nisan EtkinlikleriMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Yaşında Aday Adayı Oldu
19 Yaşında Aday Adayı Oldu
“Gençlerin Güncel Meseleleri” Sempozyumu Yapıldı
“Gençlerin Güncel Meseleleri” Sempozyumu Yapıldı
İnönü Üniversitesinde Tiyatro Rüzgarı
İnönü Üniversitesinde Tiyatro Rüzgarı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim