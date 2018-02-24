MİNİKLERDEN ASKERE ZİYARET

Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte, Afrin’deki terör unsurlarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatındaki Mehmetçiğe manevi destek olmak için ilçe Malatya’da bulunan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrakları ve "Vatan size minnettar - Her şey vatan için" yazılı dövizleri ile 2. Ordu Komutanlığını ziyaret eden minik öğrenciler komutanlar tarafından kapıda karşılandı.

Komutanlar ziyaretten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Kahraman Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran öğrenciler ise, askerlere kolaylıklar diledi.