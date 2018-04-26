Minikler İyilik Peşinde Koşuyor

Hidayet İlkokulu’nda başlatılan ve 2 Mayıs’ta okulda sunulacak projenin gerekçesi, “Çağımızda ve yaşadığımız dünyada artan şiddet olayları maddiyatçılık nedeniyle insanlar arasında yok olmaya yüz tutmuş iyilik yapma duygusu, toplumumuzu ayakta tutan değerlerimizin yozlaşması, toplumda yok olmaya başlayan yardım etme, paylaşma, iyilik yapma duygularının çocuklarımızda oluşturduğu bencillik duygusu olması” şeklinde belirtildi.

PROJENİN DETAYLARI

Projenin özeti ise, “Öğrencilerimize iyilik duygusunu kazandırmak” şeklinde ifade edildi.

Konuyla ilgili verilen bilgilerde şunlar aktarıldı:

“Projenin uygulama adımları: Okulumuzda 1. ve 2. sınıf öğrencilerine uygulanacak. İyilik sloganları hazırlanacak. Beyaz tişört ve boya kalemleri alınacak. Öğrenciler kendi sınıflarında anne ya da babalarıyla birlikte önceden hazırlanmış olan sloganlardan birini tişörtlerinin üzerine yazacaklar.

Projenin maliyeti: Okulun imkanlarıyla karşılanacak.

Projenin sloganları: Her iyilik bir sadakadır. İyilik insanlık sanatıdır. Vahşi Hayvan uzakla, insanoğlu iyilikle avlanabilir. İyiliğe gücün yetmezse kötülük yapma. İyilik eden iyilik bulur. İyilik hayat kurtarır. Haydi bir iyilik yapalım. İyilik hazinedir.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi