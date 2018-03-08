MİNİKLER'DEN MEHMETÇİĞE DESTEK

Gazi İlkokulu 1 -D sınıfı öğrencileri, beraberlerinde öğretmenleri ile birlikte Suriye’nin Afrin kentinde teröristlerle mücadele eden güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla Askerlik Şubesin ziyaret ettiler. Burada İstiklal Marşını ve Bayrak adlı şiiri seslendiren öğrenciler her zaman vatan için mücadele eden askerin yanında olduklarını söylediler.

Burada bir konuşma yapan Sınıf veli temsilcisi Tuba Kölük, “Bizler Kahraman Türk ordusunun ülkemize, insanlarımıza haince saldıran terör örgütlerine karşı başlattığı “Zeytin Dalı” harekatına desteklerimizi göstermek için geldik. Ülkemizin toprak bütünlüğünü insanlarımızın can güvenliğini sağlamak ve korumak için gerekirse canından vazgeçip kanlarının son damlasına kadar devletimizi, milletimizi koruyan kahraman Türk ordumuza teşekkür eder, şehit olan askerlerimizin ailelerinin acılarını en derin duygusuyla paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır, gazilerimize de acil şifalar dileriz. Biz eminiz ki kahraman Türk Ordusu eli kanlı terör örgütlerine ve onları destekleyen ülkelere en kısa zamanda gerekli dersi verecektir. Bu ziyaretimizde kapılarını açan değerli Askerlik şubesi başkanımıza teşekkür eder kahraman Türk Ordumuza nice zaferler dileriz" diye konuştu. busabahmalatya.com