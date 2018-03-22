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MİNİKLER'DEN ÇANAKKALE GECESİ

Özel Pekfen Okullarında, Pek Çocuk Anaokulu miniklerinin hazırladığı Çanakkale Zaferi gösterisi izleyenlerden büyük beğenisini topladı.

MİNİKLER'DEN ÇANAKKALE GECESİ

Özel Pekfen Okullarında, Pek Çocuk Anaokulu miniklerinin hazırladığı Çanakkale Zaferi gösterisi izleyenlerden büyük beğenisini topladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Mart 2018 Perşembe 16:30
MİNİKLER'DEN ÇANAKKALE GECESİ

Anaokulu öğrencilerinin şiir dinletisi ile başlayan program, öğrencilerin hazırladığı müzikal tiyatro ve oratoryo ile devam etti. Düzenlenen program, izleyen veliler ve misafirler tarafından tam not alırken program sonrasında bir konuşma yapan Pek Çocuk Anaokulu Müdiresi Nurgül Maviş, kendilerine bu gururu yaşatan minik öğrencilere teşekkür etti. 


Eğitimciler olarak şanlı tarihi çocuklara doğru ve anlamlı bir şekilde aktarabilmek için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade eden Maviş, “Bugün bu program ile verdiğimiz emeklerin yerine ulaştığını görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Biz eğitimciler olarak, çocuklarımızın geçmiş ile gelecek arasındaki milli ve manevi bağları güçlü tutmak en büyük vazifelerimizden birisidir. pek çocuk ailesi olarak bu bağları diri tutmak adına yıl içerisinde birçok etkinlik yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 
Maviş, konuşmasının sonunda ise vatanı için canını feda eden tüm güvenlik güçlerini de andı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaçanakkale Gecesi
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