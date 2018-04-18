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Minibüslere Sivil Denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Malatya’da şehir içi minibüslere sivil denetim yapıldı. Sivil araçların denetimi noktasında uygulama yapan trafik polisler,i bundan sonra da her güzergâhta sivil personellerin olacağını ve denetimlerin sıklıkla yapılacağını belirttiler.

Minibüslere Sivil Denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Malatya’da şehir içi minibüslere sivil denetim yapıldı. Sivil araçların denetimi noktasında uygulama yapan trafik polisler,i bundan sonra da her güzergâhta sivil personellerin olacağını ve denetimlerin sıklıkla yapılacağını belirttiler.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:29
Minibüslere Sivil Denetim

MAŞTİ’de dün şehir içi minibüslere sivil denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir kusur olduğu takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Büyük otobüslerde de aynı uygulamanın bölge trafik ekipleri tarafından yapılacağı ifade edildi.

ŞOFÖRÜN EHLİYETİ YOKTU!

Uygulama sırasında içerisinde yolcuların bulunduğu bir minibüs ekipler tarafından çevrilerek şoföre uygulamadan bahsedilip, kimlik ve ehliyeti istendi. Şoförün ehliyetinin bulunmaması sonucunda orada işlem uygulandı.

Sivil denetimlerin her yerde uygulandığı belirtilirken, bundan sonra da uygulamalara sıklıkla devam edileceği vurgulandı.

HİLAL DEMİRTAŞ  - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Trafik DenetlemeMalatya
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