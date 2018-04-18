MAŞTİ’de dün şehir içi minibüslere sivil denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir kusur olduğu takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Büyük otobüslerde de aynı uygulamanın bölge trafik ekipleri tarafından yapılacağı ifade edildi.

ŞOFÖRÜN EHLİYETİ YOKTU!

Uygulama sırasında içerisinde yolcuların bulunduğu bir minibüs ekipler tarafından çevrilerek şoföre uygulamadan bahsedilip, kimlik ve ehliyeti istendi. Şoförün ehliyetinin bulunmaması sonucunda orada işlem uygulandı.

Sivil denetimlerin her yerde uygulandığı belirtilirken, bundan sonra da uygulamalara sıklıkla devam edileceği vurgulandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi