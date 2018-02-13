Minibüsçüler ve servisçilerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Malatya Şoförler ve Otomobilciler odası ile Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odasına bağlı şoförler ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de YPG ve PKK başta olmak üzere terör unsurlarını bitirmek amacıyla gerçekleştirdiği ’Zeytin Dalı Harekatı’na Malatya’dan destek her geçen gün artıyor. Son olarak Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı şoförler bir araya gelerek önce kan verdi, sonra oluşturdukları konvoyla askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Burada konuşan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya halkı olarak Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdiklerini belirterek, “Terör saldırılarına karşı sınırlarımızda oluşturulmak istenen sözde terör ordusuna karşı devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu harekata Minibüs ve Servisçi esnafı olarak devletimizin yanındayız, sonuna kadar destekliyoruz” dedi. 1974 yılında ABD’nin silah ambargosuna rağmen Kıbrıs’ta başarıyla çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün de Zeytin Dalı Harekatından başarıyla çıkacağına inandıklarını ifade eden İnce, “Türkiye uluslar arası hukuktan doğan haklarını kullanmakta ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne önem vermektedir. 2. Abdülhamit’in bir sözüyle sözlerime son vermek istiyorum. Savaş yalnız sınırlarda olmaz, savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bir bütünlük sağlanamamışsa zafer tesadüfî yenilgi ise kaderdir. 2. Abdulhamid’in dediği gibi bugün topyekün olmalıyız, tek yürek olmalıyız, birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Hepimiz askeriz hepimiz Mehmetçiğiz. Vatanımız ve milletimizin yanındayız. Bugün burada şoför esnaflarımızın bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışlayarak şehir ailelerine destek amaçlı gerek askerimize vatanımıza destek amaçlı toplandıklarından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu. Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Keskin ise “Hem başkomutanımıza hem ordu komutanımıza hem de Mehmetçiğimize destek olmak için bir kampanya başlattık. İlk başta kan vermek için arkadaşlarımızı davet ettik, ikincisi bütün arkadaşlarımıza bir günlük kazancını Mehmetçik vakfına bağışlamak için arkadaşlarımızdan destek var. Eğer Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz’daki gibi bizleri sokağa davet eder, eğer ki Zeytin Dalı Harekatına davet ederse hepimiz hiç çekinmeden şehit olmak için, gazi olmak için elimizden geldiği kadar Cumhurbaşkanımıza devletimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Şoförler askerlik şubesine dilekçe vererek gönüllü askerlik için müracaatta bulunarak, bir günlük hasılatlarını da Mehmetçiğe bağışlayacaklarını açıkladılar.