Malatya Devlet Hastanesi üst geçidinin yanında hizmet veren bazı minibüsler tepkilere neden oluyor. Minibüslerin durak yanında park ettiğini ileri süren bazı otobüs ve trambüs şoförleri ile vatandaşlar, minibüslerin Özalper, Alsancak Caddesi’nde beklemelerini istediler.

Burada bekleyen bazı minibüsler nedeniyle durağa yanaşamadıklarını belirten şoförler, buna bir önlem alınması gerektiğini söylediler.

ŞOFÖRLERİN ORTAK PROBLEMİ

Minibüse binmek isteyen vatandaşların minibüs nerede olursa olsun bineceğini kaydeden şoförler, “Minibüsler durağa yakın yerde bekliyorlar. Bizler de yolcu indirip bindirmek için durağa yanaşmak zorundayız ama durağın gerisinde bekleyen minibüsler nedeniyle durağa yanaşamıyoruz. Özellikle trambüs şoförleri bundan rahatsız. Minibüsler tam da trambüslerin geçiş güzergahında bekliyorlar. Trambüslere ait tellerinde altında. Bu konu şoförlerin ortak problemi. Onlar yolcularını sokak arasında da bekleyebilirler. Zaten minibüse binmek isteyen vatandaş minibüs nerede beklerse beklesin biner. Bu probleme bir çözüm bulunmalı” diye konuştular.

VATANDAŞLAR DA ŞİKAYETÇİ

Vatandaşlar da minibüslerin durak gerisinde beklemesinden şikayetçi oldular. Özellikle bekleyen minibüslerden dolayı bekledikleri otobüsü ve trambüsü göremediklerini belirten vatandaşlar, “Bazı minibüsler burada bekliyorlar. Bizler otobüslerin, trambüsün geldiğini göremiyoruz. Bu konudan herkesin muzdarip olduğunu düşünüyoruz. Buna bir önlem alınmalı” şeklinde konuştular.

MUTLU SARIGÜL