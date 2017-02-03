03 Şubat 2017 Cuma

MİNİBÜS İŞGALİNE TEPKİ

Malatya Devlet Hastanesi’nin karşısında bekleyen bazı minibüslere şoför ve vatandaşlardan tepki geldi. Şoförler, minibüsler nedeniyle durağa yanaşamamaktan şikayet ederken, vatandaşlar ise binecekleri otobüsleri minibüsler nedeniyle göremediklerinden yakındılar.

02 Şubat 2017 Perşembe 13:04
MİNİBÜS İŞGALİNE TEPKİ

  Malatya Devlet Hastanesi üst geçidinin yanında hizmet veren bazı minibüsler tepkilere neden oluyor. Minibüslerin durak yanında park ettiğini ileri süren bazı otobüs ve trambüs şoförleri ile vatandaşlar, minibüslerin Özalper, Alsancak Caddesi’nde beklemelerini istediler.

Burada bekleyen bazı minibüsler nedeniyle durağa yanaşamadıklarını belirten şoförler, buna bir önlem alınması gerektiğini söylediler.

ŞOFÖRLERİN ORTAK PROBLEMİ
  Minibüse binmek isteyen vatandaşların minibüs nerede olursa olsun bineceğini kaydeden şoförler, “Minibüsler durağa yakın yerde bekliyorlar. Bizler de yolcu indirip bindirmek için durağa yanaşmak zorundayız ama durağın gerisinde bekleyen minibüsler nedeniyle durağa yanaşamıyoruz. Özellikle trambüs şoförleri bundan rahatsız. Minibüsler tam da trambüslerin geçiş güzergahında bekliyorlar. Trambüslere ait tellerinde altında. Bu konu şoförlerin ortak problemi. Onlar yolcularını sokak arasında da bekleyebilirler. Zaten minibüse binmek isteyen vatandaş minibüs nerede beklerse beklesin biner. Bu probleme bir çözüm bulunmalı” diye konuştular.

VATANDAŞLAR DA ŞİKAYETÇİ
  Vatandaşlar da minibüslerin durak gerisinde beklemesinden şikayetçi oldular. Özellikle bekleyen minibüslerden dolayı bekledikleri otobüsü ve trambüsü göremediklerini belirten vatandaşlar, “Bazı minibüsler burada bekliyorlar. Bizler otobüslerin, trambüsün geldiğini göremiyoruz. Bu konudan herkesin muzdarip olduğunu düşünüyoruz. Buna bir önlem alınmalı” şeklinde konuştular.

MUTLU SARIGÜL
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