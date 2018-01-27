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MİNİBÜS AMA CAFE!

Malatya’da cafeye çevrilen minibüs görenleri şaşırtıyor.

MİNİBÜS AMA CAFE!

Malatya’da cafeye çevrilen minibüs görenleri şaşırtıyor.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 11:53
MİNİBÜS AMA CAFE!

İstasyon durağında minibüs şoförlüğü yapan Vahap Demirel yıllarca kullandığı minibüsünü cafeye çevirerek, durak esnafına hizmet vermeye başladı. Magirus Cafe adını verdiği cafe minibüse semaver ve soba da kuran Vahap Demirel, duraktaki arkadaşlarına tost, kahvaltılık ve çay gibi ikramlarda bulunuyor.


Bacası tüten minibüsü gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, duraktaki şoförler ise bu duruma zamanla alıştıklarını dile getirdi. Minibüs cafenin sahibi Vahap Demirel, fikrin kendisine ait olduğunu belirterek, cafe minibüsünü zamanla daha da geliştireceğini söyledi.


Sıcak ortamda duraktaki arkadaşlarına her türlü imkanı sunduğunu belirten Demirel, "Buraya biz Cafe Magirus adını taktık. Bu durakta minibüsçü arkadaşlarıma her türlü imkanı sunabiliyorum. Onlar da zamanla bu duruma alıştılar. Burada çok samimi sohbetlerimiz oluyor. Tabi civardan burayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Minibüsün içerisinde soba ve semaverim var. Burada tosttan tutun, kahvaltılık çeşitleri ve çaya kadar her şeyi ikram edebiliyorum" ifadelerini kullandı.


Vahap Demirel, zamanla minibüs cafesini geliştirmek istediğini de belirterek, "Burayı zamanla geliştirmek istiyorum. Tabi bunun için yeni durağımızda bana uygun bir yer verilmesini istiyorum. Şuan sadece duraktaki arkadaşlarıma hizmet veriyorum. Onlar çok memnun. Sıcacık bir ortam. İsteyen herkese sıcak çayımız var" dedi.
Minibüs şoförleri de sıcak ortamda barındıkları bir ortamları olduğunu ve minibüs cafenin müdavi olduklarını söylediler.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMinibüsCafe
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