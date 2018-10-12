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‘Minder Sohbetleri’nin konuğu Başkan Polat oldu

Gençlik ve Eğitim Derneği'nin Kernek Külliyesi'nde düzenlemiş olduğu ‘Minder Sohbetleri’ programının ilk konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat oldu.

‘Minder Sohbetleri’nin konuğu Başkan Polat oldu

Gençlik ve Eğitim Derneği'nin Kernek Külliyesi'nde düzenlemiş olduğu ‘Minder Sohbetleri’ programının ilk konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat oldu.

12 Ekim 2018 Cuma 11:08
‘Minder Sohbetleri’nin konuğu Başkan Polat oldu

Minder Sohbetleri etkinlikleri kapsamın da Kernek Külliyesi'nde gençlerle buluşan Başkan Polat gençlerin sorularına cevap vererek bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Polat, “Her zaman daha ileriye gitmeyi hedefleyin. Hiçbir zaman bu kadarı yeter demeyin, kendinizi daha fazla geliştirmek için sürekli olarak okuyun. Mesleğiniz her ne olursa olsun mutlaka edebiyatla iç içe olun. Unutmayın ki okumadan geçen bir gün yitirilmiş bir gündür. Bunun yanı sıra mutlaka 2 dil öğrenin sizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın yanı sıra birer dünya vatandaşısınız” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

GENÇLERE IŞIK TUTMAYI PLANLIYORUZ

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduzda konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bayduz, “Üzerinde uzun süredir çalışmış olduğumuz Minder Sohbetleri programımızın ilkinde Sayın Hacı Uğur Polat Beyi Gençlik ve Eğitim Derneği gençleri ile buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz bu projede siyasilerimizi, bürokratlarımızı, vekillerimizi, yöneticilerimizi, her görüşten ve her fikirden gençlerimiz ile buluşturmayı hedeflemekteyiz. Onların hayatlarındaki ideallerini, başarılarının püf noktalarını, gelecekle ve gençlerle ilgili tüm planlarını gençlerimizle paylaşmalarını sağlayıp gençlerin hedeflerine ulaşmaları için onlara ışık tutmayı planladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Hacı Uğur Polat Bey gençlerimize çok güzel öğütler verdi. Onlara her konuda destek olduğunu ve olacağını da söyledi. Genç kardeşlerimizin projelerini dinledi, gerçekleştirilmesi için de genç kardeşlerimize bir an önce destek vereceğini söyledi. Sosyal Belediyecilik yönünden en güzel örneğini yerinde görmüş olduk kendisine ekibim ve teşkilatımız adına teşekkür ederiz. Bugün bizi kırmayan ve Minder Sohbetleri ilk programımızda yanımızda olan Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat başkanıma çok teşekkür ederim” sözlerini kaydetti. (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur Polat
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