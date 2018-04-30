Milyon Liralık Taylar Satılıyor

işletme Müdürü Ahmet Karakeçe, At Islahı ve Üretim Şube Müdürü Dr. Nadi Çolakoğlu, Başuzman Dr. Mehmet Koç, Sultansuyu Atçılık Şefi Abdullah Güler, Karacabey Tim Atçılık Şefi Muhammet Yalçınkaya ve Anadolu Tim Atçılık Şefi Eren Karabulut’tan oluşan uzman heyet podyuma çıkan atları titizlikle inceledi.

Uzman heyet tarafından 15 baş elit, 73 baş koşu tayı olmak üzere toplam 88 baş tay Bursa Karacabey ve İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda satılmak üzere seçildi. 73 baş koşu tayının 10 Temmuz 2018 tarihinde Bursa Karacabey Tim de, 15 baş elit tayın ise 25 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda satışının yapılacağı belirtildi.

SATIŞA SUNULACAK TAYLAR

Şampiyon atlardan Özgünhan’ın 22 baş, Onurkaan’ın 10 baş, Tümöz Bey’in 15 baş, Ateştopu’nun 11 baş, Karayağız’ın 4 baş, Gobakbey’in 10 baş, Özduran’ın 7, Ufukbir’in 5 baş, Kafkasşahı’nın 2 baş, Hedban’ın bir baş ve TıgresLıght’ın bir baş tayının satışa sunulacağı ifade edildi.