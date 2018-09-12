MİLYON DOLARLIK DESTEK

Yapılan anlaşmaya göre imzalanan 102 milyon dolarlık kredi, yenilenebilir enerji holdingi tarafından toplam kurulu gücü 327 megavat olacak 9 güneş (GES) ve 4 rüzgar (RES) santralinin hayata geçirilmesinde kullanılacak.

9 GES PROJESİ

Yapılan bilgilendirmede; EBRD’nin 52 milyon dolarlık kredi desteği sağladığı ve 85 megavat gücünde olacak 9 GES projesi Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da kurulacak. EBRD, toplam kurulu gücü 242 megavat olacak Çanakkale’deki Üçpınar (99 MW), Kocalar (26 MW), Hasanoba (51 MW) ile Denizli’deki (66 MW) 4 rüzgar projesine ise 50 milyon dolarlık kredi desteği sağlayacak. Böylelikle EBRD’nin yenilenebilir enerji şirketinin güneş ve rüzgar projelerine yönelik kredi desteği toplamda 102 milyon dolar olarak gerçekleşecek.

EN BÜYÜK YENİLENEBİLİR ENERJİ OYUNCULARINDAN BİRİ

Konuyla ilgili bilgi veren EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner , "Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe çekici yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Sağladığımız finansman holdingin ülkenin en büyük yenilenebilir enerji oyuncularından biri olma hedefini desteklemektir. Aynı zamanda bu yatırım, Türkiye’nin yerli kaynağa dayalı enerji üretimine geçiş sürecinde sektöre de ivme kazandırmaktadır" ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com