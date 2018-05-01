Millioğulları’ndan TYP Tepkisi

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında gerçekleştirilen işçi dağıtımında adaletsizlik olduğunu ileri sürerek, dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları’nın dışında CHP İl Başkanı Enver Kiraz, örgüt üyeleri ve partililer katıldı.

2018 yılı Nisan- Mayıs aylarında Malatya ili TYP Dağıtım Listelerinde İŞKUR kanalı ile çeşitli kurumlar ile il ve ilçe belediyelerinde çalıştırılacak işçi dağıtımlarında adaletsiz bir dağıtım yapıldığını iddia eden Başkan Millioğulları, belediyelere tanınan işçi sayıları konusunda partizanca bir davranış sergilendiğini ileri sürdü.

KAMUOYUNUN TAKTİRİNE BIRAKIYORUZ

“Metropol ilçeler hariç diğer 11 ilçede yüz ölçümü en büyük olan ilçe bizim ilçemizdir” diye konuşan Başkan Millioğulları, şunları kaydetti:

“Malatya yüz ölçümünün 1/6’ıdır. Nüfusu bizim nüfusumuzun ¼’ü kadar olup yüz ölçümü bizim ilçemizin yüz ölçümünün 1/3 ‘i kadar olan ilçelere bize tanınan işçi sayısından oldukça fazla işçi sayısı belirtilmiştir. Ayrıca diğer belediyelere liste seçme hakkı verilmiş olup bize ise 60 kişilik sayı belirtilmiş olup yüzde 20’si seçme hakkı tanınmıştır. Örnek; Kale Belediyesi 50 kişi olup liste seçme hakkı belediyeye verilmiş, Yazıhan Belediyesine 100 kişi verilmiş olup liste seçme hakkı belediyeye aittir. Kuluncak Belediyesi 80 kişi olup liste seçme belediyeye tanınmıştır. Doğanşehir Belediyesi 120 kişi olup liste seçme hakkı tanınmıştır. Bunların yanı sıra Hekimhan Belediyesine 60 kişi olup yüzde 20 seçme hakkı tanınmıştır. Bu dağıtımların adaletsizce ve partizanca olduğu bizleri üzmüştür. Bu adaletsizlikten bir an evvel dönülmesi gerekmektedir. Kamu oyunun taktirine bırakıyoruz.”

BİZDEN OLAN-OLMAYAN DİYE AYIRIYORLAR

Seçim yatırımlarına İŞKUR'u da alet ettiklerini dile getiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Her yıl Şubat-Mart aylarında başlayan Toplum Yararına Programlar bu yıl ne hikmetse seçime 1 ay kala başlatılıyor.Tabi her zaman olduğu gibi yine haksız bir rekabetle karşı karşıya kalacağımızı İŞKUR TYP dağılımlarından görüyoruz. AKP ayrımcılığı her yerde var. İşsizler arasında da var.Hekimhan'ın işsizi AKP için değerli değil. İlçeleri bile bizden olan olmayan diye ayırıyorlar. Hekimhan nüfus ve yüzölçümü bakımından en büyük ilçelerden” şeklinde konuştu.

TARAFSIZ DAVRANMALARINI İSTİYORUZ

Başkan Kiraz, “14 bin nüfusu olan Pütürge'ye 90 kişi verip, 16 bin nüfuslu Hekimhan'a 60 kişi verilmesinin sebebi nedir? 7 bin nüfuslu Kuluncak'a 80 işçi verip, 2 katı olan Hekimhan'a 60 kişi vermenin amacı nedir? Biz söyleyelim Pütürge ve Kuluncak AKP'li bir belediye, Hekimhan CHP'li belediye. Bugüne kadar büyükşehir belediyesine işçi verilmezken bu kez 370 kişi verilmiş. Büyükşehir belediyesinde binlerce kişi çalışırken kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılması kabul edilemez. AKP, Kamu kurumlarını kendisine oy devşirme yerleri olarak görmemelidir. Tüm işsizlere eşit davranması gereken kurumların hizmet dağıtımında daha dikkatli ve tarafsız davranmalarını istiyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi