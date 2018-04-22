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Milli Cihaz Kararına Destek

İlaç sektöründe ve cihaz sektöründe millileşmeye gidilmesini desteklediklerini ifade eden Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, tıbbi cihazların yerlileşmesiyle birlikte bunun milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi.

Milli Cihaz Kararına Destek

İlaç sektöründe ve cihaz sektöründe millileşmeye gidilmesini desteklediklerini ifade eden Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, tıbbi cihazların yerlileşmesiyle birlikte bunun milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi.

22 Nisan 2018 Pazar 15:50
Milli Cihaz Kararına Destek

2 yıldır çalışması yapılan tomografi, ultrason, MR gibi tanı ve teşhis cihazlarında yerlileştirmede son aşamaya gelindi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yabancı firmaların tomografi, ultrason, MR gibi tanı ve teşhis cihazlarının üretim ve satışını yapmaları için artık Türk firmalarla ortak olmaları, belli oranda yerlilik sağlanması ve teknoloji transferi taahhüt etmeleri zorunluluğu olacağını açıklamasını BUSABAH’a değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı önemli açıklamalarda bulundu.

Bu konuda sendika olarak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı desteklediklerini ifade eden Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, her şeyin milli olması gerektiğini dile getirdi.

PARAMIZ DIŞARIYA GİTMEYECEK

Başkan Bingöl, “İlaç sektöründe, cihaz sektöründe millileşmeye gidilmesini destekliyoruz. Ancak burada yapılacak olan bir yanlışlığın da önüne geçmek istiyoruz. Dışarıdan cihazları getirip buraya kurdurulduktan sonra bir verim alınamadığıyla karşılaştık. Biz savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sektöründe de millileşmeye gidilmesini arzu ediyoruz. Bu cihazları kendimiz üretip, kendimiz hizmete sunduğumuz takdirde ithalata artık bağımlı olmayacağımızı ve bizim dışarıya bu cihazları ihraç edeceğimizi düşünmek bile güzel. Tıbbi cihazların yerli üretiminde geç kalındığını düşünüyoruz. Yaklaşık 10 yıldır yerli ilaçların üretilmesiyle ilgili ciddi bir çalışma vardı ancak cihazların üretiminin maliyetli olduğunu ve ithalatta ciddi sıkıntılar olduğunu biliyorduk. Eğer bu cihazları kendimiz üretirsek paramızın dışarıya gitmeyecek olması ve milli ekonomimize ciddi bir katkı sağlayacak olması sevindirici olur” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL  Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
İlaç SektörüTıbbi Cihazların YerlileşmesiAhmet DemircanMehmet BingölMalatya
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