MİLLETVEKİLİ ŞAHİN, ESNAFI ZİYARET ETTİ

Milletvekili Şahin, teşkilat üyeleriyle birlikte Turgut Temelli'deki esnafları ziyaret ederek, Başbakan Binali Yıldırım'ında katılacağı mitinge davet etti. Esnafları tek tek ziyaret eden Şahin, "Cumartesi günü Başbakanımız, Malatya İl Kongremiz için gelecek. İl kongresinden ziyade Malatyalı değerli hemşerilerimizle buluşacaklar. Kapalı spor salonumuzun hemen yan tarafında, 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te Malatyalılarla buluşacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlığı döneminde Malatya'ya 20 kez gelmişti. Başbakanımız Binali Yıldırım, bakanlığı döneminde Malatya'ya birçok kez gelmişti, Başbakanlığı döneminde ilk kez gelmiş olacak" diye konuştu.

Milletvekili Şahin, esnaf ve vatandaşları davet ederek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Malatyalılar hem misafirperverlikleri hem de Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve AK Parti'ye olan sevdalarını hem sahada hem sandıkta hem de icraatlarımıza dualarıyla destek vererek yansıttılar. O günde herkesi bekliyoruz."

MEHMETÇİĞİMİZ MÜCADELE VERİYOR

Esnaların talep ve isteklerini de dinlediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız ve esnaflarımız, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yürüten Mehmetçiğimize dualarıyla destek veriyor. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatıyla güney sınırlarımızda yer alan PKK terör örgütü ve onların izdüşümü YPG ve PYD'nin yapmış oldukları o alçakça saldırıların son bulması için bugüne kadar içimizde bu mücadeleyi verdik. Bugünde sınırların ötesine taşan bu alçak girişimlere karşı Mehmetçiğimiz mücadele veriyor. Karşımızda PK, YPG, PYD denilen terör örgütleri değil onların arka planında onları kullanan birçok emperyalist güçler var. Bugüne kadar ister kendi yerlerinde isterse Amerika'da, Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde PKK'ya, FETÖ'ye destek verenlerin şuanda siyasi manada da söylemiş olduğumuz çizgiye Amerika ve Almanya'nın gelmesi bunun iç politikada olduğu kadar dış politikada da iktidarımızın ve Cumhurbaşkanımızın gücünü ve ferasetini gösteriyor. Artık yönetilen değil, dünyaya hükmedebilen bir ülkenin mensupları olarak tanınıyoruz" diye konuştu.

(Bülten) busabahmalatya.com