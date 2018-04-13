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MİLLETVEKİLİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “AK Partimizin iktidara gelmiş olduğu bu güne kadar sosyal devlet olmanın gerekleri olarak sıfır yaştan hayatımızın son evresine kadar olan süreçte bütün insanlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “AK Partimizin iktidara gelmiş olduğu bu güne kadar sosyal devlet olmanın gerekleri olarak sıfır yaştan hayatımızın son evresine kadar olan süreçte bütün insanlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

13 Nisan 2018 Cuma 15:56
MİLLETVEKİLİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Şahin, “Genel olarak bayramlardan önce buralara ziyaretler alışılagelmiş bir usuldür ama biz bayramlarda da gelmek kaydı ile bayramdan öncede kendilerini yerlerinde ziyaret etmek istedik. Bir istekleri var mı özelliklede yönetim noktasında buradaki kardeşlerimizden memnuniyetleri ya da sıkıntıları var mı, vermiş olunan hizmetler noktasında bir eksiklik var mı birebir kendilerinden dinlemek istedik” dedi.

İnsanlara hizmeti odağına alan AK Parti’nin iktidarda bulunduğu süreçte önemli hizmetlere imza attığını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağabeylerimizi, teyzelerimizi, amcalarımızı dinlediğimizde Allah devletimize, askerimize, ordumuza, polisimize yardım etsin zeval vermesin diyorlar; yani şuana kadar almış oldukları hizmetlerin karşılığı olarak o vefa örneğini gösteriyorlar. Yönetimde bulunan arkadaşlarımız memur olarak her ne kadar çalışmış olsa da eminim ki burada kalan insanlarımıza kendilerine için bir anne, baba, ağabey, abla gibi görerek onlarında dualarını almaya gayret gösterdiklerini gördük. Bizlerde hükümetin bir mensubu olarak AK Partimizin iktidara gelmiş olduğu bu güne kadar sosyal devlet olmanın gerekleri olarak sıfır yaştan hayatımızın son evresine kadar olan süreçte bütün insanlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Elbette ki bakıma muhtaç olan insanlarımıza yine sosyal devlet olmanın bir gereği bir zorunluluğu olarak bu kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, teyzelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak devletin o şefkatli elleri arasında kucaklayıcı bir tarzda burada yüz civarında yaşlılarımız kalıyor. Bunun yanında özellikle daha genç yaştaki 0-6 yaş aralığındaki ayrı bir birimimiz var yine 18 yaşına kadar olan gençlerimiz var bunların tümünü birden okul eğitim ihtiyaçları dahil tümünü devlet olarak karşılıyoruz. Amacımız toplum da dezavantajı olan bütün kesimlerin tamamını birden diğer alanlarda hayatını sürdürebilen vatandaşlarımız gibi olmasa bile en azından zaruri ihtiyaçlarını giderebilecekleri burada her türlü bakım ve ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir mekanın olması ayrıca güzel bir şey.”

Toplumun her kesimiyle yakından ilgilendiklerini ve sorunların çözümü noktasında birebir görüşmeler yaptıklarını aktaran Şahin, “Müdürümüzle de görüştüğümüz üzere burası her ne kadar 100 yataklı olmuş olsa da yaşlılarımız için yeterli olmadığını önceden de biliyorduk. Burasıyla ilgili yeni bir birim oluşturulabilirse burada kalan konukları biraz daha kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilecek kadar sağlıkları bedenen yerinde ancak bakıma muhtaç olan yine bu dezavantajlı kesimler olan yaşlılarımız içinde inşallah 100-150 yataklı bir yerin planlaması yapılıyor. Bakanlıklıda yapmış olduğumuz görüşmelerde en azından 2018 yatırım programına alınmak kaydı ile bu çalışmaları sürdürmeye çalışacağız. Amacımız toplumdaki her kesime hitap edebilecek olan devlet geleneğini sürdürmeye çalışıyoruz. Siyasetçiler usuldendir eğer halkın arasına giriyorlarsa seçimin ayak seslerinin olduğu anlaşılırdı biz bu anlayışı yıktık. Yedi yirmi dört vatandaşla iç içe olmaya çalışıyoruz. Bugünde yine yaşlılarımız ziyarette bulunduk hal hatır edip hayır dualarını almak istedik” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 13.04.2018 16:25
Anahtar Kelimeler:
HuzureviMalatyaMustafa şahin
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