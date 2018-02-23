MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK MALATYA’YA GELİYOR

28 Şubat döneminde ciddi işkencelere maruz kalan MetinKÜLÜNK, Akıncıların en önde gelen isimlerinden biri olan merhum Metin Yüksel’in de en yakın yol arkadaşlarından; Türkiye’nin en karanlık dönemlerinden birine mücadelesiyle damgasını vurmuş bu isimler Milli Görüş geleneği içinde yetişen önemli siyaset adamlarından. Merhum Başbakan Prof.Dr.Necmettin Erbakan ile çok yakın mesaisi olan ve bütün birikimini Erbakan Hocanın tedrisinden geçmeye borçlu olduğunu ifade eden Metin KÜLÜNK aynı zamanda sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok yakın yol arkadaşlarından

28 Şubat’ta bilinen mücadelesi dışında 15 Temmuz gecesine de damga vurmuş bir isimdir. Darbenin ilk dakikalarından itibaren İstanbul İl Teşkilatını darbecilerden temizleyen hemen akabinde Atatürk Havalimanına geçerek sn. cumhurbaşkanına etten duvar olan Metin Külünk Türkiye halkının takdirini bir kez daha kazanmıştır.

İşte hayatının büyük bir kısmını mücadeleye adamış bu isim 26 Şubat Pazartesi saat:18.30’da Kanal boyu Battalgazi Halk Eğitim Salonunda 28 Şubat’ın ve 15 Temmuz’un bilinmeyenlerini Malatya halkına aktaracak. (busabahmalatya.com)