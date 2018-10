Milletvekili Fendoğlu’nun ‘Muhtarlar Günü’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Fendoğlu, muhtarların, mahallelerin ve köylerin sorunları ile ilgilenen ve halkın sorunlarını yöneticilere ulaştıran kişiler olduğunu ifade ederek, “Muhtarlık mesleği de bu niyetle yürütülmesi gereken kutsal bir meslektir” ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Türkiye’deki önemli hizmet makamlarından biri olan muhtarlık müessesesine önem verdiği belirten Fendoğlu, “Muhtarlık, Liderimiz Devlet Bahçeli’nin her fırsatta demokrasi açısından önemini vurguladığı en kıymetli yerel yönetim birimidir. Bu açıdan her zaman olduğu gibi bugün de ülkemizin muhtarlarımıza olan ihtiyacı gözler önündedir. Dolayısıyla ülkemizin ilerlemesi yolunda muhtarlarımızın yapacağı çalışmalar bizler için büyük önem taşımaktadır. Mahallesine ve köyüne sahip çıkan, fakirin derdi ile dertlenmiş, vatanına ve milletine bağlı muhtarlarımızın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine milletim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtarların hizmetlerine ortak olup, çalışmalarına destek verebilmek için kendilerine her zaman kapılarının açık olduğunu ifade eden Fendoğlu, “Hepimizin ortak paydası ülkemize hizmettir. Bu nedenle vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışmamız gerekmektedir. Bu gerekliliğinin bilincinde olan Malatya’daki muhtarlarımızın ve ülkemizin diğer illerindeki muhtarların muhtarlar gününü tebrik ediyor ve hizmetlerinin bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.