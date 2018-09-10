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Milletvekili Çakır kirve oldu

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, okul arkadaşının oğluna kirve oldu. 

Milletvekili Çakır kirve oldu

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, okul arkadaşının oğluna kirve oldu. 

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:10
Milletvekili Çakır kirve oldu

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır Darende İmam Hatip Lisesi 1982-1983 yılında mezun olan okul arkadaşları ile bir araya gelerek özlem giderdi. Çakır, programda okul arkadaşı olan Mehmet Şanlı’nın oğlu Muhammet Sefa Şanlı’nın kirvesi oldu. İlçede imam hatiplik yapan Mehmet Şanlı bu organizelerin yılların birikimi olan dostlukları pekişmesine vesile olduğunu ifade etti. Şanlı, “Yurdun her bölgesinde okul arkadaşlarımızla bir araya gelerek hasret gideriyoruz. 35 yıldır göremediğimiz arkadaşımızı bugün görme imkanımız oldu ben bugün burada bir araya gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 1982-1983 Darende İmam Hatip Lisesi mezunu olan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada bu organizelerin her yıl düzenli olarak yapılmasını istedi. Çakır, “Farklı alanlara dağılmış arkadaşlarımız bir araya geldiği özel bir gün. Bu günün ayrı bir özeliği de aynı dönem arkadaşım Mehmet Şanlı kardeşimin oğlu Muhammet Sefa Şanlı’nın kirvesi oldum. Kirveme mutlu bir ömür diliyorum. Bu gün sohbet edeceğiz özlem gidereceğiz, okul anılarımızı anlatacağız. Bu gün gençlik yıllarına gideceğiz kısacası güzel bir gün oluyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah her yıl düzenli olarak bir araya geliriz” dedi. 
Ülkenin bir çok bölgesinden Darende’ye gelerek bu organizeye katılan 1982-1983 dönem İmam Hatip Lisesi mezunlarına yöreye has Darende kebabı, ayranlı çorba ve pilav ikram edildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakırKirve
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