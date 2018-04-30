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Mıhlıdut’ta Düzenleme Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Mıhlıdut Sokak’ta değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

Mıhlıdut’ta Düzenleme Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Mıhlıdut Sokak’ta değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
Mıhlıdut’ta Düzenleme Çalışmaları

Bugüne kadar 250 cadde ve sokakta değişim dönüşüm çalışmalarını tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu yılda düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Yeşilçam Caddesi ve Alperen Sokak’ta çalışmalarını büyük oranda tamamlarken, Mevlüt Aslanoğlu Caddesi’nde ise altyapı çalışmalarınısürdürüyor.

1.4 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Sokak’ta ise MASKİ tarafından altyapı çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından da alt yapısı tamamlanan noktalarda kaldırım çalışmalarına devam ediliyor.

MALATYA’NIN EN GENİŞ SOKAKLARINDAN BİRİ

35 metre genişliği ile Malatya’nın en geniş sokaklarından biri olan ve Fahri Kayahan Bulvarını Yüzakı Caddesi’yle birleştiren Mıhlıdut Sokak bölgenin ulaşım anlamında en önemli akslarından biri. Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında sokakta yol, kaldırım, 2.2 metre genişliğinde çift taraflı cep otoparklar, 1 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları yapacak.

Aydınlatma, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının da yapılacağı sokak, yakın zamanda Malatya’ya yakışır bir hale getirilecek. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMıhlıdut Sokak
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