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Mıhlıdut şimdi daha güzel

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mıhlıdut Caddesinde prestij cadde çalışmalarını tamamladı.

Mıhlıdut şimdi daha güzel

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mıhlıdut Caddesinde prestij cadde çalışmalarını tamamladı.

02 Ekim 2018 Salı 10:16
Mıhlıdut şimdi daha güzel

Kent içi yaşamda bir şehrin olmazsa olmazları olan cadde ve sokakları modernize etme çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi 1.8 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Caddesi’nin 1 kilometrelik bölümünü Malatya’ya yakışır hale getirdi.Mıhlıdut Caddesi’nde çift taraflı yollar, geniş kaldırımlar, çift taraflı araç otoparkı, çift taraflı bisiklet yolları, dekoratif aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının daha düzenli olması için kavşak çalışmalarıda yaptı. Sinyalizasyon sisteminin montajı yapıldığı caddedeki çalışmalar 2 ay gibi kısa sürede tamamlandı.

CADDE GECELERİ IŞIL IŞIL

Mıhlıdut Caddesi sakinleri ve bölge halkı, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Gecesi ve gündüzünün ayrı bir güzel olduğunu belirten vatandaşlar, “Çalışmaların tamamlanmasıyla çok güzel bir caddeye kavuştuk. Gece insanlar yürüyüşe çıkıyor. Her yaştan insan rahatlıkla bisiklet sürüyor. Otopark sorunu yok. Cadde geceleri ışıl ışıl. Emeği geçenlere birkez daha teşekkür ediyoruz” dediler.

VATANDAŞIMIZIN MUTLU OLMASI BİZLER İÇİN AYRI BİR MUTLULUK

Mıhlıdut Caddesi’nde çok küçük detay işlerin kaldığını, bunlarıda kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “1.8 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Caddemizin 1 kilometrelik bölümünü tamamladık. Geriye kalan 800 metrelik bölümde imar çalışmaları yapılıyor. Sonuçlanınca 800 metrelik hattı da yapacağız. Caddemiz Fahri Kayahan Bulvarı ile Yüzakı Caddemizi birleştiren önemli bir bağlantı yolu. Her yaştan insanın rahat edebileceği bir modernizasyon çalışması yaptık. Gecesi ayrı gündüzü ayrı bir güzel oldu. Bu bölgemizde Gülay veYüzakı caddelerinde ise çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın çalışmalardan memnun olması ise ayrı bir mutluluk. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Mıhlıdut Caddesi
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