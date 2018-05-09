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Mıhlıdut Caddesi'nde yenileme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fahri Kayahan Mıhlıdut Caddesi'nde yenileme çalışmalarına devam ediyor. 

Mıhlıdut Caddesi'nde yenileme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fahri Kayahan Mıhlıdut Caddesi'nde yenileme çalışmalarına devam ediyor. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:20
Mıhlıdut Caddesi'nde yenileme

1.4 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Caddesi'nde düzenleme çalışmaları kapsamında çift taraflı yollar, kaldırımlar, 2.3 metre genişliğinde cep otoparklar, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. 
Başkan Polat, çalışmaları yerinde inceledi.
35 metre genişliğindeki Mıhlıdut Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Geziye Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, ilgili şube müdürleri ile Çilesiz Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz Büker de katıldılar. Bölge esnafını ziyaret edip, vatandaşlarla da sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, vatandaşlara yapılan çalışmaları anlattı. 
Mıhlıdut Caddesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Çilesiz Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz Büker, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Mıhlıdut Sokakta Büyükşehir Belediyemiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Resmiyette Sokak olan Mıhlıdut aslında bir cadde görevi görüyor. Bölgenin önemli bir ulaşım yükünü üstleniyor. Bittiğinde daha da güzel olacak” ifadelerini kullandı. 
Mıhlıdut Caddesi'nin Fahri Kayahan Bulvarı'ndan başlayıp, Yüzakı Bulvarı ile birleştiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise “Mıhlıdut, bu bölgemiz için önemli bir sokak. Sokağımızın altyapısını tamamladıktan sonra, üstyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Caddemizde çift taraflı otoparklar, çift taraflı bisiklet yolları, düzenli kaldırımlar ve çift gidiş geliş olmak üzere yollar yapıyoruz. Ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarını yakın zamanda bitirerek, nezih bir görünüme kavuşacak. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
busabahmalatya.com

İHA

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