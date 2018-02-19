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MİDİDER Darendeliler ile bir araya geldi

İstanbul’da faaliyet gösteren Malatya İli Darende ilçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MİDİDER), Darende’de kahvaltı programı düzenleyerek Darendeliler ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Mehmet Ayhan, hemşerileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

MİDİDER Darendeliler ile bir araya geldi

İstanbul’da faaliyet gösteren Malatya İli Darende ilçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MİDİDER), Darende’de kahvaltı programı düzenleyerek Darendeliler ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Mehmet Ayhan, hemşerileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 11:59
MİDİDER Darendeliler ile bir araya geldi

Benzeri etkinliklerle hemşerileri ile bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını söyleyen Ayhan, “Biz MİDİDER olarak çeşitli etkinlikler düzenleyerek hemşerilerimizle bir araya gelmeyi, tanışma ve kaynaşmayı amaçlıyoruz. Bugünkü kahvaltı programında kaymakamımız, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlarımızla bir araya gelerek, Darende’de ne gibi çalışmalar yaparız bunu konuştuk. Darende’nin güzelliklerine ne gibi katkılarımız olur, görüşelim, konuşalım diye düşündük. Biz ilçe dışında yaşayan Darendeliler olarak memleket hasreti ile yananlardanız. Yaz tatillerinde tatilimizi mümkün olduğu kadar Darende’de geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

DARENDE’NİN GÜZELLEŞMESİ VE GELİŞMESİ İÇİN…

Belediye Başkanı Süleyman Eser ise Darendelilerin birlik ve beraberliğe verdiği önemi anlatarak, “Siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri Darende’mizin güzelleşmesi ve gelişmesi için hizmet veriyorlar. Bildiğiniz gibi MİDİDER bu tip organizelerin açılımını yaptı ve memleketlerini unutmadılar. Her yıl binlerce hemşerimizin katıldığı şenlikler yapıyorlar. Bölgeye örnek olacak bir kültür merkezi yaptılar. Bizler nasıl hizmet etmek istiyorsak MİDİDER'in de amacı hizmettir” şeklinde konuştu.

MÜSTESNA BİR YERE SAHİP

Kaymakam Enver Hakan Zengince ise 12 yıllık idarecilik hayatında Darende’nin ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, “Darende görev yaptığım yerler içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Manevi yönüyle, tarihi yönüyle medeniyet yönüyle önemli bir ilçemizdir. Tarihi kökleri 4 bin yıl öncesine kadar giden, birçok medeniyete merkez olmuş, bu medeniyetlerin kültürleri ile oluşmuş, derin ve tarihsel kültürel derinliği olan bu ilçede çok değerli devlet adamları çıkmış, çok değerli iş adamları çıkmış ve memleketimizin her tarafında dağılmışlardır. Ve bugün adlarından söz ettirmişlerdir. Ben ilçeye atanalı yaklaşık 5 ay oldu. Bu güzellikleri, bu değerlerin hepsini burada gördüm” ifadelerine yer verdi.busabahmalatya.com 

İHA

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Malatya İli Darende İlçesi Ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Ve Dayanışma DerneğiDarendeKahvaltı ProgramıDernek Başkanı Mehmet Ayhan
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