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MİAD’DAN ANLAMLI PROGRAM

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Malatyalı İş Adamları Derneğinin (MİAD) Malatya’daki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) hastaları yararına bir otelde düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

MİAD’DAN ANLAMLI PROGRAM

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Malatyalı İş Adamları Derneğinin (MİAD) Malatya’daki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) hastaları yararına bir otelde düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 11:30
MİAD’DAN ANLAMLI PROGRAM

Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın eşi Müberra Çalışkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Çakır, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun eşi Nilüfer Cömertoğlu, MİAD Kadın Kolları Yürütme Kurulu Başkanı Selin Yurdakul, MİAD Kadın Kolları Yürütme Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

HAYRI HASENATI OLAN BİR DÜNYA

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek programda bir konuşan yapan Cömertoğlu, MİAD'ın kalıcı işler gerçekleştirdiğini bu anlamda dünya çapında önemli bir kuruluş olduğunu belirtti. Cömertoğlu, “Bir bütün olarak Malatyalılar Anadolu'nun coğrafyasında üretilmiş bütün medeniyet olgularının tarih kültür mirasının şifa değerlerinin ve ayakta duran bütün erdem ilişkilerinin merkezi olan MİAD benzeri organizasyonlarda temsil edilmeli bir duruş sergilemeli yaptığı işler çıta üstü olmalı ki şuan öyle ve bunlara maddeleşen dünyanın maddelerini harcayarak engelsiz hale dönüştürmek için engelin biz olduğunu varsayarak engeller olmaktan çıkıp engelsiz bir dünyayı hayrı hasenatı olan bir dünyayı inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.  busabahmalatya.com 

İHA

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Malatya BusabahMalatyaAlkol Ve Madde Bağımlılığı Tedavi MerkeziMalatyalı İş Adamları DerneğiHaluk Cömertoğlu
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