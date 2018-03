MİAD KADIN KOLLARI’NDAN  ANLAMLI PROJE

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe 200’e yakın misafir katılırken, programa ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma Şahin, İstanbul Emniyet Müdürünün eşi Müberra Çalışkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Çakır, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve eşi Nilüfer Cömertoğlu’da katıldı.

MİAD Kadın Kolları Yürütme Kurulu Üyesi Hatice Gülsoy’un sunumuyla başlayan toplantıda MİAD’ın sosyal sorumluluk projeleri alanında Türkiye’ye rol model olan ‘Sevgi Evleri’ ve ‘Hastane Konuk Evi’ projeleri tanıtıldı

Sunumun ardından söz alan MİAD Kadın Kolları Yürütme Kurulu Başkanı Selin Yurdakul, gerçekleştirilen toplantı ile madde bağımlısı gençlerin hayata tutunduracağını ifade ederek, “Eminim ki böylesine kıymetli bir amaç için burada toplanan siz değerli misafirlerin katkılarıyla bu proje hayat bulacaktır” ifadelerine yer verdi.



Daha sonra söz alan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu ise, Amatem’in çalışmaları hakkında konuklara bilgiler verdi.

Cumurcu, MİAD Kadın Kolları’nın desteğiyle Amatem binasının daha çok gençlere hizmet vereceğini ifade ederek, “Bugünkü buluşma öncesi Kadın Kolları ile istişarelerde bulunduk. Bu istişarelerin meyvesini bugünkü kalabalıkla ve başlangıcı yapılan bu projeyle almış olduk” Şeklinde konuştu.



AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar’da kadınların gücüne inandığını ve kadınlar kolu uhdesinde bu projenin hayata geçeceğine olan inancını dile getirerek “Bir vekilden ziyade beni bir kardeşiniz, bir ablanız olarak görmenizi arzu ediyorum. Bu manada elimden gelen her türlü yardımı seve seve yapacağımı bilmenizi isterim. Bu tür hayır işlerinde süreçlerin ne kadar meşakkatli olduğunun farkındayım, fakat amaç hasıl olduktan sonra emek veren her bir kişinin yaşayacağı manevi hazzı tahmin edebiliyorum. Kapım her zaman sizlere açıktır” İfadelerini kullandı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma Şahin ise, ‘Nasıl ki Sevgi Evleri ve Konuk Evi projelerini iş adamları başarıp hayata geçirdiyse, eminim ki MİAD Kadınlar Kolu önderliğinde iş kadınları Amatem projesini tek başına yürütüp, başarılı bir şekilde tamamlayacaktır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından plaket ve hediye törenine geçildi. Günün anısına, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Şeyma Şahin’e MİAD Kadın Kolları Yürütme Kurulu tarafından hediye ve plaket takdim edildi. Programda ayrıca Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’da da bir konuşma yaparak belediye çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Çekilen toplu fotoğraf ile organizasyon sona erdi. . busabahmalatya.com