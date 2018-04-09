MİAD ÇOCUK EVLERİ’NE ZİYARET

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Çocuk Evleri ve koruyucu aile ziyaretine Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban’a İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal ile Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan eşlik ettiler.

Koruyucu aile ve Sevgi Evindeki çocuklar ile yakından ilgilenen Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban, buradaki çocuklara kitap ve oyuncak hediye ederek görevlilerden çocukların durumları hakkında bilgiler aldılar. Minik çocukların ise bu anlamlı ziyaretten duydukları sevinç ve heyecan ise gözlerinden okundu. (Bülten)busabahmalatya.com