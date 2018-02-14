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 MHP’ye Ziyaretler sürüyor

Demokrat Eğitimciler Sendikası Malatya Şube Başkanı Veysel Fırat ve yönetimi, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. 

 MHP’ye Ziyaretler sürüyor

Demokrat Eğitimciler Sendikası Malatya Şube Başkanı Veysel Fırat ve yönetimi, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. 

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 16:24
 MHP’ye Ziyaretler sürüyor

Ziyarette konuşan DES Malatya Şube Başkanı Fırat, Avşar’a görevinde başarılar dileyerek, “15 Temmuz sürecinde MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ve şu anda da Afrin operasyonuna destek oluşundan dolayı sizin aracılığınızda Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz. Eğitimciler olarak biliyoruz ki, Bahçeli, vatan için her şeyi üstlenmiştir. Sayın Bahçeli’nin bu yaklaşımı tarafımızca olumlu karşılanmakla birlikte, Türkiye’nin selameti açısından da kararlı bir düşüncedir. Bundan dolayı MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli bey’e sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar ise “Liderimiz Dr.Devlet Bahçeli bey’in dediği gibi, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışımız bu inanmışlığın tezahürüdür. Biz tutarlıyız, ilkeliyiz, dürüstüz ve ahlakın burcuyuz. Terör ve dış güçlerin ülkemizi istila ettiği şu zor süreçte, ülkemizin ve hükümetin yanında dimdik duran bir MHP anlayışımız vardır. Bu anlayış terörün kökü kuruyana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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